Перед смертью Чурикова работала с потусторонними силами: В следующей жизни

79-летняя Инна Чурикова

скончалась после продолжительного лечения. Упав со сцены, женщина сломала себе

несколько ребер и других костей. Кроме этого, говорят, что у актрисы перед

смертью нашли новообразования в голове. Прощание с Чуриковой состоялось в

Москве, на церемонии были муж, сын, многочисленные коллеги и поклонники.

Практически 50

лет своей жизни Инна Михайловна посвятила театру Ленком. Несмотря на такой

долгий срок службы, актриса сыграла в нем всего 15 ролей. Зато в полной мере она

реализовалась в фильмах и спектаклях супруга Глеба Панфилова. После одной из

таких ролей ей даже пришлось поработать с потусторонними силами. Сама актриса

не справлялась.

В спектакле

“Аудиенция” Инна Чурикова сыграла английскую королеву. Для этого ей

пришлось изучить и биографию главы британской монархии, и все ее привычки.

После этого Чурикова не могла спать — Елизавета II стояла у нее перед глазами.

“Хочу ли в

следующей жизни стать королевой? У меня для этого нет необходимых качеств”,

— призналась Чурикова.

И королева

Британии, и “королева” Ленкома ушли спокойно и мирно. Память Инны Чуриковой

останется не только в кругу семьи и близких друзей, но и в сердцах тысячи зрителей.