Перед смертью Чурикова работала с потусторонними силами: В следующей жизни
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79-летняя Инна Чурикова
скончалась после продолжительного лечения. Упав со сцены, женщина сломала себе
несколько ребер и других костей. Кроме этого, говорят, что у актрисы перед
смертью нашли новообразования в голове. Прощание с Чуриковой состоялось в
Москве, на церемонии были муж, сын, многочисленные коллеги и поклонники.
Практически 50
лет своей жизни Инна Михайловна посвятила театру Ленком. Несмотря на такой
долгий срок службы, актриса сыграла в нем всего 15 ролей. Зато в полной мере она
реализовалась в фильмах и спектаклях супруга Глеба Панфилова. После одной из
таких ролей ей даже пришлось поработать с потусторонними силами. Сама актриса
не справлялась.
В спектакле
“Аудиенция” Инна Чурикова сыграла английскую королеву. Для этого ей
пришлось изучить и биографию главы британской монархии, и все ее привычки.
После этого Чурикова не могла спать — Елизавета II стояла у нее перед глазами.
“Хочу ли в
следующей жизни стать королевой? У меня для этого нет необходимых качеств”,
— призналась Чурикова.
И королева
Британии, и “королева” Ленкома ушли спокойно и мирно. Память Инны Чуриковой
останется не только в кругу семьи и близких друзей, но и в сердцах тысячи зрителей.
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