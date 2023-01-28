 

“Он же сейчас умрет!”: Вскрылись неизвестные подробности последних дней жизни Градского

28.01.2023, 13:25, Разное
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Отец русского рока ушел из жизни осенью 2021-го года, что стало огромной трагедией, пожалуй, для всей страны. Что уж говорить, с момента утраты уже прошли годы, а народ до сих пор не может смириться. В ноябре Александра Градского госпитализировали с подозрением на инсульт, после чего он умер, так и не придя в сознание.

Не секрет, что незадолго до смерти музыкант продолжал работать, даже несмотря на плохое самочувствие. Так, он до последнего снимался в шоу “Голос”, а на площадку приезжал в пугающем состоянии. Участница программы Алла Рид, которая в тот момент работала в студии в качестве корреспондента, раскрыла неизвестные подробности последних дней жизни легенды.

По ее словам, здоровье 72-летнего Александра Градского тщательно оберегали, а потому старались не вытаскивать его из дома по пустякам. Но артист все равно умудрился заразиться коронавирусом, что спровоцировало проблемы с сердцем и ногами. Музыкант был немощен и очень плох, что шокировало находящихся на площадке людей.

“Я видела, как его привозили на кровати, я говорила всем: “Что вы делаете? Он же сейчас умрет!”, – поделилась Алла Рид.

Впрочем, по ее мнению, маэстро хотел такого финала: увлеченный музыкой и взволнованный судьбой проекта Александр Градский хотел уйти как настоящий творческий человек – прямо на сцене.


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