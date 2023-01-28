France 2 – за месяц продовольственная корзина во Франции подорожала на 15,5%

Пятый месяц подряд продовольственная инфляция во Франции достигает двузначных значений, рассказывает France 2. Плохой урожай свеклы привёл к рекордному росту цен на сахар (+36%), из-за энергетического кризиса яйца подорожали на 28%, молоко — на 22%, а стоимость туалетной бумаги подскочила на 26%.

В этом месяце кассовый чек на продовольственную корзину, собранную для выпуска 20-часовых новостей, снова подскочил на 15,5 процента. Прирост стоимости на двузначное значение отмечается пятый месяц подряд. За год наша продовольственная корзина стремительно подорожала.

За неделю до Сретения (2 февраля, когда традиционно едят блины. — ИноТВ) тесто для блинов стоит дороже. Сахар побил абсолютный рекорд: его цена выше на 36 процентов из-за плохого урожая сахарной свёклы. Яйца подорожали на 28 процентов, молоко — на 22 процента, причина — рост стоимости электроэнергии. Не стоит забывать о варенье для сладкоежек: его цена поднялась на 13 процентов.

Рост цен не укрылся от потребителей.

ФРАНЦУЖЕНКА: Все цены выросли, особенно на варенье, молоко, сливочное масло, не говоря уже о туалетной бумаге.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Мы покупаем меньше одежды и других вещей. Но, признаюсь, еду я продолжаю есть — не тратя её зря, но я продолжаю есть.

ТРЕТЬЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Но я всё же обращаю внимание… В рыбной лавке беру товары по скидке.

Такие изменения в поведении покупателей проявляются и при покупке гигиенических средств. Самая дешёвая туалетная бумага подорожала на 26 процентов из-за роста стоимости сырья, шампунь — на 14 процентов. Этот эксперт предсказывает двузначные показатели инфляции ещё полгода перед тем, как рост прекратится.

ДАНИЭЛЬ ДЮКРОК, директор европейского отделения компании NielsenIQ: Мы не вернёмся к уровню докризисных цен. Возможно, цены будут расти меньше и на меньшее число товаров, особенно во втором полугодии. Возможно, в ноябре-декабре уровень инфляции вернётся к привычным 3—4 процентам.

Единственная хорошая новость по нашей продуктовой корзине: цена на брендовые макароны снизилась на 6 процентов, потому что стоимость пшеницы вернулась к уровню до начала украинского конфликта.

Дата выхода в эфир 26 января 2023 года.