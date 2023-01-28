Какой метод помогает эффективнее сбрасывать вес: прерывистое голодание или уменьшение количества съеденной пищи

Путь к похудению может быть разным. Одни люди предпочитают традиционную методику. Они придерживаются привычного графика питания, но сокращают калорийность рациона и уменьшают количество съеденного. Другие люди верят в успех прерывистого голодания, при котором потребление еды чередуется с долгими периодами полного отказа от пищи. Какой метод более эффективен для снижения веса? На этот вопрос ответит исследование ученых, его результатами мы поделимся в статье.

Исследование

В исследовании приняло участие 550 взрослых людей. Специалисты изучали связь между изменениями веса и интервалами между употреблением еды. До начала эксперимента у испытуемых был измерен рост и вес. В среднем индекс массы тела участников составлял 30,8. Такой показатель означает ожирение.

Испытуемые отслеживали время приема пищи, отхода ко сну и пробуждения с помощью специального приложения. Ученые следили за этими данными.

Исследователи измерили следующие промежутки времени:

между первым и последним ежедневным приемом еды; от пробуждения до завтрака; от последнего употребления еды в день до засыпания.

Ученые смогли точно определить средние данные для каждого отдельного участника и проанализировали их. Также они изучали ежедневный рацион испытуемых и его калорийность.

Результаты

Специалисты установили, что на протяжении всего наблюдения продолжительность промежутков между приемами еды не была связана с колебаниями массы тела. Этот фактор не оказал влияния на набор или снижение веса.

Однако ученые установили связь между потреблением больших (свыше 1000 калорий) и средних (500-1000 калорий) порций еды и возрастанием веса.

С другой стороны, потребление малых порций еды, которые содержали менее 500 калорий, чаще всего приводило к похудению.

Вывод

Ученые пришли к выводу, что интервальное голодание не является самым эффективным способом похудения. Ограничение порций и калорийности пищи – более продуктивный метод борьбы с лишним весом.