 

Оригинальные и смелые дизайны: пять необычных фасонов пальто, которые точно следует примерить весной 2023-го

28.01.2023, 13:15, Разное
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Пальто — самый распространенный предмет верхней одежды для весны и межсезонья. Если вы устали от классических фасонов, тогда вам точно стоит присмотреться к новым вариациям, представленным именитыми дизайнерами на Неделе моды. Наверняка среди них найдется то, что больше всего понравится вам и интегрируется в ваш стиль.

Двухсоставные

Если вам нравятся яркие и экстравагантные образы, тогда вы точно не сможете пройти мимо данного изделия. Речь идет о пальто, которое состоит из двух разных видов ткани. Полотна сшиты между собой в вертикальном положении. Таким образом условно силуэт делится на две части. Преимущество такой модели заключается в том, что визуально она вытягивает фигуру, делая вас стройнее, заставляя казаться выше, чем вы есть на самом деле.

Наиболее креативные и самобытные изделия получаются при совмещении принтованного и однотонного полотнищ материала.

Платье-пальто

Очень оригинальное и изысканное решение для ценительниц элегантности и женственности в образах. Платье-пальто чаще всего имеет приталенный крой либо может быть А-силуэта. Сверху оно облегает тело, а книзу расширяется. Такой фасон изделия очень стройнит, помогает обозначить талию и смоделировать силуэт по типу «песочные часы».

Платье-пальто прекрасно интегрируется в офисно-деловой стиль. Его можно сочетать как с легинсами, скинни, зауженными брюками или брюками прямого кроя, так и с юбками. Чтобы казаться еще стройнее, подберите остроносую обувь нюдового оттенка. Она будет словно продолжением вашей ноги.

С подкладкой снаружи

Очень необычное решение как для верхней одежды. Мы уже знакомы с двусторонними куртками и успели оценить их удобство и универсальность: когда при покупке одной вещи получаешь сразу две (благодаря разным дизайнам двух сторон). В данном случае происходит по-другому.

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Пальто не является двусторонним. Его лицевая сторона очень напоминает внутреннюю: как будто подкладка находится наверху из-за того, что вы надели вещь шиворот-навыворот.

В мужском стиле

Если вы находитесь в поисках стильных образов для офисно-деловых луков, тогда вам точно стоит рассмотреть пальто в мужском стиле. Оно придаст вашему луку больше формальности. Такая верхняя одежда должна быть чуть оверсайз. Приталенный силуэт неуместен.

Отдавайте предпочтение длинному пальто в мужском стиле. Его можно сочетать как с элегантными туфлями на каблуках, так и с ботинками на массивной тракторной подошве.

Оверсайз

Изделия оверсайз вошли в моду во времена бушующей пандемии. И до сих пор они не сдают своих лидирующих позиций. Пальто оверсайз — это красота и комфорт в одной вещи.

Чтобы создавать гармоничные образы с такой верхней одеждой, придерживайтесь простого правила. Поскольку пальто добавляет объема, сочетайте его с облегающими, элегантными вещами. Например, это могут быть скинни и водолазка. Либо водолазка с юбкой и с высокими сапогами.

Если речь идет о формальном луке, тогда уместнее будет приобрести однотонное пальто нейтрального оттенка: черного, коричневого, бежевого и т.д. Яркой деталью в образе можно сделать обувь, подобрав ботинки с украшениями в виде обилия ремешков, страз и т.д.


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