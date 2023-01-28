Telegram получает новые функции

В последних бета-версиях Telegram для iOS и Android появилась функция создания аватара, которая позволяет создать профиль, группу или канал. Об этом рассказал Telegram-канал Beta Info.

С помощью конструктора можно создавать анимированные пользовательские стикеры или эмодзи на фоне градиента в качестве аватаров. Подписчики Telegram Premium по-прежнему смогут выбирать из пользовательских эмодзи.

В бета-версии также было показано, что эмодзи можно разделить на несколько категорий. На панели поиска в разделе “emoji стикеры, GIF и реакции” появилась эта вкладка. Это нововведение призвано облегчить поиск нужных смайликов или стикеров по их значению.

Мессенджер также может автоматически переводить сообщения или посты в канале чата. Доступ к этой функции получат подписчики Telegram Premium. Если сообщения написаны на другом языке, отличном от системного, на экране появится кнопка, соответствующая этой опции.

Неизвестно, когда упомянутые нововведения будут доступны в стабильных сборках Telegram.