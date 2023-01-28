Microsoft заставляет пользователей обновляться до Windows 11

Microsoft заставит пользователей обновить свои компьютеры с Windows 11 21H2 до последней версии. Об этом пишет ZDnet.

Microsoft обновит компьютеры с Windows 11 Home или Pro 21H2 до Windows 22H2 на основе положительных отзывов пользователей. Обновление будет происходить поэтапно. Сначала оно затронет компьютеры, которые первыми получили Windows 11.

При этом Microsoft будет поддерживать Windows 11 21H2 до 10 октября 2023 года. Версия операционной системы была запущена 4 октября 2021 года.

Компания уведомила пользователей за девять месяцев до окончания поддержки 21H2, в то время как пользователи были переведены с Windows 10 20H2 на 21H2 на четыре месяца раньше окончания.