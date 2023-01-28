Глава МОК Бах допустил участие России в ОИ-2024 под нейтральным флагом
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что спортсмены из Белоруссии и РФ могли бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.
При этом он предложил не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.
«Отстранение спортсменов из-за паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Баха, сказанные изданию Spiegel.
Глава МОК отметил, что спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения, даже в случае военного конфликта.
При этом Бах отметил, что угроза бойкота Олимпийских игр Национальным олимпийским комитетом (НОК) Украины в случае допуска на соревнования российских спортсменов не соответствует миссии МОК.
Ранее президент НОК Украины Вадим Гутцайт не исключил отказ от выступления на Олимпиаде сборной страны, если допустят россиян и белорусов.
Сообщалось, что в МОК после категорического запрета на допуск все же собрались обсудить разрешение россиянам участвовать в Олимпийских играх, но при их отказе поддержать СВО.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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