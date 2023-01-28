В России за сутки госпитализировали 989 человек с COVID
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за минувшие сутки в больницы с вирусом COVID попали 989 человек.
Эта цифры на 5,3% больше, если сравнивать с данными за 27 января, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Выписали из больниц с выздоровлением 4 384 человека, что на 10,1% меньше по сравнению с 27 января, а скончались 42 человека.
Накануне в РФ за сутки госпитализировали 939 человек с коронавирусом.
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