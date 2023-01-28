 

Канцлер Германии Шольц дал согражданам обещание отныне взвешивать решения по украинскому конфликту

28.01.2023, 12:23, Новости дня
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Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал немцам скрупулезно взвешивать все предпринимаемые шаги касательно конфликта в Украине и осуществлять их совместно с партнерами, передает пресс-служба правительства его слова в еженедельном обращении к гражданам.

По его словам, жители Германии сильно обеспокоены в свете решения немецких властей поставить Киеву танки. Шольц заверил, что будет «сохранять нервы» и призвал довериться решениям правительства, которые, по его словам, скрупулезно прорабатываются и проходят этапы согласования на международном уровне, передает ТАСС.

По утверждению Шольца, Берлинделает шаги для «предотвращения эскалации», а также заверяет, что «войны между Россией и НАТО быть не должно».

«Безопасность Германии постоянно остается в центре внимания…У РФ не должно получиться сдвинуть границы с применением силы», – сообщил канцлер.

Напомним, после нескольких недель колебаний Шольц решил все же предоставить Украине боевые танки Leopard 2 и снял возражения по поводу желания других стран поставлять Киеву свои «Леопарды».

При этом 63% немцев выступили против такого решения.

В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Европа ведет войну против России, заявила, что речь идет о заранее спланированной против РФ войне.

Депутат парламента ФРГ Евгений Шмидт отметил газете ВЗГЛЯД, что Бербок на самом деле так и думает о «спланированной войне против России», просто в силу характера случайно проговорилась, после чего представителям Шольца пришлось оправдываться и заверять публику, что никакой войны они не ведут. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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