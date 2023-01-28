 

В Восточном Иерусалиме произошел очередной инцидент со стрельбой

28.01.2023, 12:22, Новости дня
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Два человека пострадали во время стрельбы в Восточном Иерусалиме в субботу утром, информирует газета The Jerusalem Post.

Инцидент произошел в Городе Давида, он является популярным местом для туристов, в центре проходят археологические раскопки недалеко от Старого города. По данным СМИ, на место происшествия прибыла полиция, стрелявший нейтрализован, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Ранее сообщалось, что в пятницу в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме произошел теракт, семь человек погибли, трое получили ранения. Нападавшего ликвидировали. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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