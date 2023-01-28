 

Канье Уэст напал на фанатку — дело уже расследуют в полиции

28.01.2023, 12:13, Разное
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После того, как Канье Уэст тайно женился на дизайнере своего бренда Бьянке Ценсори, в жизни артиста должна была начаться белая полоса. Но нет — рэпер снова попал в историю, в этот раз зашедшую дальше провокационных высказываний или публичных оскорблений Ким Кардашьян. Предполагаемой жертвой Йе стала обычная женщина, которая решила снять звезду на камеру своего телефона. 

Как сообщает TMZ, инцидент с участием Уста произошел в минувшую пятницу, когда тот возвращался с баскетбольного матча своей дочери Норт. Подходя к парковке, заметил, что его снимают не только толпа папарации, которая все это время следовала за Уэстом по пятам, но и одна барышня, которая из окна своего авто решила запечатлеть звезду на память. Такое повышенное внимания привело Канье в ярость. И он не нашел ничего лучшего, как вырвать телефон из рук ошарашенной женщины и разбить его вдребезги, когда та отказалась отказалась прекратить съемку.

Очевидцы, разумеется, не могли не запечатлеть этот момент звездной ярости — ролик тут же разошелся по соцсетям, а так же был передан полиции округа Вентура, которая приехала на место происшествия около 16:30 по местному времени. Теперь, утверждает TMZ, Уэсу придется ответить на обвинения дамочки в нанесении ей побоев и почти имущества. 


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