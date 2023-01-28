 

“Когда еще был женат”: осыпавший Брутян цветами Прилучный прокололся в обмане

28.01.2023, 12:04, Разное
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Отношения
35-летнего актера Павла Прилучного и молодой 26-летней актрисы Зепюр Брутян
развивались стремительно. По слухам, уже через пару месяцев после начала отношений
они решили пожениться. Сыграв свадьбу прошлым летом, пара не думает
останавливаться. Поговаривают, что вторая жена Прилучного уже ждет малыша.

А пока парочка
скрывает такие подробности, в Сети появилось милое видео. Об этом сообщает РИА ФАН. Зепюр сделала нарезку
видео, где влюбленный Павел Прилучный появляется с шикарными букетами. Девушка заявила
— она обожает живые цветы дома, на съемках и в поездках. По заверению Брутян,
муж всегда помнит о маленькой слабости.

Позже, осыпавший
цветами любимую, актер признался — он узнал о предпочтениях девушки еще во время
съемок сериала “В клетке”. Говорят, именно там между актерами
пробежала искра. Вот только поклонники не оценили откровенность Павла
Прилучного. Самые внимательные зрители посчитали и пришли к выводу: любовь к
цветам незнакомой девушки Павел запомнил гораздо раньше, чем следовало бы.

“Запомнил,
когда еще был женат”, “А потом скажете, что Паша был честен с
Агатой”, “Жди, когда запомнит фразу параллельной актрисы”, —
написали недоброжелатели пары в комментариях.


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