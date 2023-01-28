“Влюбился в другую”: партнер онкобольной Заворотнюк решился на откровенное признание

51-летняя актриса

и звезда сериала “Моя прекрасная няня” Анастасия Заворотнюк уже

несколько лет борется со страшным диагнозом. В 2020 году стало известно, что у

женщины диагностировали рак мозга — одно из самых страшных заболеваний. Семья онкобольной

Заворотнюк скрывает подробности лечения и жизни любимой женщины, поэтому

поклонникам остается только гадать, как себя чувствует Анастасия.

Недавно стало

известно, что на экране выйдет сериал с участием Заворотнюк. Она снялась в

проекте под названием “Приставы” еще до болезни. По неизвестным

причинам, сериал так и не появился на экранах, но спустя шести лет проект

готовят к выходу. Партнер Анастасии Заворотнюк по сериалу Кирилл Мелехов,

хранивший долгие годы молчание, решился на откровенное признание.

По словам

мужчины, хоть сериал крутится вокруг рабочей жизни приставов, внутри есть и

важная и интересная история любви. Возможно, именно она и сыграет решающую роль

в сюжете.

“Мой

персонаж потерял семью, в а конце он влюбился в другую героиню”, —

рассказывает партнер Анастасии Заворотнюк.

Кирилл добавляет,

что в жизни актриса совсем не похожа на героиню “Моей прекрасной

няни” Вику. На съемках Анастасия — большой профессионал и всегда готова

помочь в кадре.