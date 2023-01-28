Замерзает даже кипяток — лютые морозы свирепствуют на севере Китая

Город Мохэ известен как «северный полюс» Китая неспроста: он находится в северной части страны, недалеко от границы с российской Сибирью. Как пишет телеканал Sky News, на этой неделе здесь был установлен новый температурный рекорд: -53 °С. Если на таком морозе выплеснуть из кружки кипяток, он замерзает прямо в воздухе, продемонстрировала репортёр Хелен-Энн Смит.

Действительно трудно описать, насколько холодным ощущается этот мороз. Я думаю, можно представить себе, как ощущается такая температура воздуха, пока реально не попадёшь сюда, и то, что ты почувствуешь, будет отличаться от того, что ты мог себе вообразить. Мы как команда должны быть невероятно осторожны, чтобы не проводить снаружи более чем несколько минут кряду и не оставлять открытыми слишком большие участки кожи. Но я хочу показать вам это, чтобы хотя бы дать вам некоторое представление о том, насколько здесь холодно. Мы просто поместим кружку с кипятком на воздух — и посмотрите на это. Она застыла прямо в воздухе, а к тому моменту, как она достигла земли, она уже превратилась в большие сгустки льда, которые склеились друг с другом.

Это город Мохэ, он известен как «северный полюс» Китая. Здесь всегда холодно. Мы находимся прямо в самой-самой северной части Китая на границе с российской Сибирью. На этой неделе был установлен новый рекорд: -53 °С, что местная метеорологическая служба назвала самой низкой температурой в современной истории Китая. Этот холод вызван очень холодным фронтом низкого давления, который движется на юг с Сибири, потому что некоторые системы ветров, которые обычно удержали бы его на севере, подвели.

Однако стоит сказать, что этому крайне сильному морозу противопоставляется сильнейшая жара, которую страна пережила летом. В Китае в 2022 году наблюдались исторические волны жары, исторические засухи, которые длились несколько месяцев. Большие участки огромной реки Янцзы полностью пересохли. Официальные лица назвали это одним из наиболее значительных событий в истории Китая. И эти крайние перепады погоды, как, конечно же, говорят многие люди, связаны с изменениями климата.

Дата выхода в эфир 27 января 2023 года.