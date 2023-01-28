Mакрон пообещал продолжить диалог с Россией, несмотря на критику

Эммануэль Макрон заверил, что продолжит разговаривать с Россией, несмотря на критику, с которой сталкивается этот подход, пишет BFM TV. Тем не менее страны, желающие сохранить стабильность мирового порядка, не должны закрывать глаза на нарушения международных правил, подчеркнул французский президент. Глава Франции также призвал Китай открыто высказаться против ведения боевых действий на Украине, передаёт издание.



AP

Эммануэль Макрон заверил, что продолжит «разговаривать с Россией», несмотря на критику этой политики, пишет BFM TV. Как передаёт сайт телеканала, это заявление французский лидер сделал во время приёма в Елисейском дворце по случаю празднования Китайского Нового года. При этом глава Франции призвал Пекин выступить против военных действий на Украине.

«Есть позиция, которой должны придерживаться все наши страны, — это уважение суверенитета и территориальной целостности… независимо от дружеских отношений, союзов, которые мы можем поддерживать», — подчеркнул Макрон.

«Раньше некоторые могли обвинять меня в том, что я разговариваю с Россией, и я буду продолжать разговаривать с Россией», — добавил французский президент. Как отмечает издание, Макрон остаётся одним из немногих глав западных государств, которые поддерживали связь с Владимиром Путиным после 24 февраля 2022 года.

«Но как можно выступать в защиту создания свободного и стабильного мирового порядка, если мы будем закрывать глаза на империалистическую войну?» — заметил Макрон, обращаясь к Китаю. «Мы все несём ответственность за этот порядок, и мы должны обеспечить его соблюдение, попросту чётко изложив наши принципы», — продолжил он, выступая перед группой представителей азиатской общественности.

Как напоминает BFM TV, на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии в ноябре прошлого года Макрон уже призывал своего китайского коллегу Си Цзиньпина «объединить усилия» в борьбе против конфликта на Украине, подчеркнув, что «стабильность» в мире также отвечает интересам Китая. Тем временем, Москва и Пекин позиционируют себя в качестве геополитического противовеса Соединённым Штатам и их союзникам. РФ также стремится укрепить свои связи с Китаем перед лицом западных санкций, отмечается в статье.