 

Mакрон пообещал продолжить диалог с Россией, несмотря на критику

28.01.2023, 12:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эммануэль Макрон заверил, что продолжит разговаривать с Россией, несмотря на критику, с которой сталкивается этот подход, пишет BFM TV. Тем не менее страны, желающие сохранить стабильность мирового порядка, не должны закрывать глаза на нарушения международных правил, подчеркнул французский президент. Глава Франции также призвал Китай открыто высказаться против ведения боевых действий на Украине, передаёт издание.


AP

Эммануэль Макрон заверил, что продолжит «разговаривать с Россией», несмотря на критику этой политики, пишет BFM TV. Как передаёт сайт телеканала, это заявление французский лидер сделал во время приёма в Елисейском дворце по случаю празднования Китайского Нового года. При этом глава Франции призвал Пекин выступить против военных действий на Украине.

«Есть позиция, которой должны придерживаться все наши страны, — это уважение суверенитета и территориальной целостности… независимо от дружеских отношений, союзов, которые мы можем поддерживать», — подчеркнул Макрон.

«Раньше некоторые могли обвинять меня в том, что я разговариваю с Россией, и я буду продолжать разговаривать с Россией», — добавил французский президент. Как отмечает издание, Макрон остаётся одним из немногих глав западных государств, которые поддерживали связь с Владимиром Путиным после 24 февраля 2022 года.

«Но как можно выступать в защиту создания свободного и стабильного мирового порядка, если мы будем закрывать глаза на империалистическую войну?» — заметил Макрон, обращаясь к Китаю. «Мы все несём ответственность за этот порядок, и мы должны обеспечить его соблюдение, попросту чётко изложив наши принципы», — продолжил он, выступая перед группой представителей азиатской общественности.

Как напоминает BFM TV, на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии в ноябре прошлого года Макрон уже призывал своего китайского коллегу Си Цзиньпина «объединить усилия» в борьбе против конфликта на Украине, подчеркнув, что «стабильность» в мире также отвечает интересам Китая. Тем временем, Москва и Пекин позиционируют себя в качестве геополитического противовеса Соединённым Штатам и их союзникам. РФ также стремится укрепить свои связи с Китаем перед лицом западных санкций, отмечается в статье.

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12.22 / “Может упасть и отрезать мне ноги”: как одинокая женщина своими руками построила дом

05.12.22 / “Болеет очень сильно”: Фото кривого лица Заворотнюк после процедур слили в Сеть

24.05.22 / Aмериканские города возвращают масочный режим на фоне роста заражений COVID-19

02.12.22 / Шэрон Стоун рассказала, что потеряла опеку над ребенком после роли в “Основном инстинкте”

31.05.22 / С боковыми разрезами, эффектными карманами и в богемном стиле: самые модные фасоны брюк-палаццо для работы и отдыха

31.10.21 / Прекрасный СССР будущего

23.11.21 / Мнение: “Банкиры”

12.01.22 / Невеста Бруклина Бекхэма Никола Пельтц потеряла близкого человека в свой день рождения

22.03.22 / Она ничего не умеет – Личное мнение

05.01.22 / Ученые рассказали о новом тесте для пациентов с неспецифическими симптомами рака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика