 

Туркменские академики подрались во время спора о разнице между астрономией и астрологией

28.01.2023, 11:33, Разное
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Скандалом и потасовкой завершилось первое в новом году заседание Академии наук Туркменистана.

Светила туркменской науки не смогли договориться о том, в чём разница между астрологией и астрономией, и решили свой спор дракой.

Вопрос, вызвавший столь острую дискуссию, поставил академик Кулымурад Балдыкелдиев, предложивший запретить пропаганду астрономии по государственным телеканалам. По мнению учёного, «гороскопы и рассказы о пульсарах забивают мусором головы молодёжи» и не способствуют её гармоническому развитию.

Речь академика вызвала возмущение у его коллег: сразу несколько видных астрологов заявили, что составление гороскопов – не лженаучное учение, а сфера их компетенций. В ответ Балдыкелдиев обвинил учёных мужей в невежестве, приведя в качестве доказательства натальные карты своих оппонентов, согласно которым они должны были родиться с низким IQ. Академики не стерпели таких оскорблений и полезли в драку, в которой вскоре участвовала почти вся научная элита Туркмении. Разнимать дерущихся учёных пришлось башибузукам.

– Кулымурад Балдыкелдиев – мракобес и шарлатан, – заявил глава Ашхабадского института астрологии Алимханы Хакимбуруев. – Он не отличает гороскопы, составляемые астрономами, от астрологических прогнозов. Во время диспута он обнаружил ужасающее невежество о том, сколько существует небесных сфер и из чего они сделаны. Такому человеку не место в Академии, что я и попытался до него донести, сломав ему челюсть. К сожалению, нас разняли, но по законам кровной мести мои внуки ещё покарают его внуков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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