В ходе торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) курс доллара вырос до 69,46 руб.

В ходе торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) курс доллара вырос до 69,46 рубля.

По данным Московской биржи, российская валюта в пятницу торговалась разнонаправленно как к доллару, так и к юаню. Курс американской валюты вырос до 69,46 рубля, а китайской – упал до 10,26 рубля. В течение недели рубль упал по отношению к обеим валютам.

На 19:00 по московскому времени (на закрытие) курс доллара расчетами “завтра” вырос на 20 копеек, до 69,46 рубля. Юань подешевел на 2 цента (10,26 рубля), а евро вырос на 7 центов (75,5 рубля).

За неделю доллар подорожал на 63 доллара, юань – на 14 копеек, а евро – на 90.