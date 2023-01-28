Пропутинские читатели немецкого издания Die Welt выразили возмущение словами главы МИД Германии Бербок о войне против России

Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок после ее высказываний о «войне против России».

Пользователи единогласно выразили мнение, что подобные высказывания в свете конфликта недопустимы, некоторые комментаторы настроены радикально и призывают Бербок взять ответственность за свои слова и подать в отставку, передает РИА «Новости».

«В дипломатии надо уметь держать свой дурной язык под контролем. Она сначала говорит, а потом думает», – добавил Holger D.

Пользователь Norbert S попросил канцлера Германии Олафа Шольца определиться, кто из них с Бербок врет, а затем выбрать, кто уйдет в отставку.

«А что можно еще ожидать от женщины, которая фальсифицировала собственную биографию и без надлежащего образования заняла такой высокий пост?» – задался вопросом Гудрун С.

В среду официальный представитель МИД РФ, комментируя высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Европа ведет войну против России, заявила, что речь идет о заранее спланированной против РФ войне.

Депутат парламента ФРГ Евгений Шмидт отметил газете ВЗГЛЯД, что Бербок на самом деле так и думает о «спланированной войне против России», просто в силу характера случайно проговорилась, после чего представителям Шольца пришлось оправдываться и заверять публику, что никакой войны они не ведут.

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