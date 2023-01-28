 

Кабмин Армении предложил ввести добровольно-срочную службу для женщин

28.01.2023, 11:05, Новости дня
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Правительство Армении обсуждает введение для женщин добровольной срочной службы в армии, сообщила пресс-служба кабмина.

В поздравительном послании премьер-министра Никола Пашиняна говорится, что правительство проводит масштабные реформы в армии, цель которых сделать каждого солдата, каждого офицера более способным и профессиональным.

«В ближайшее время правительство планирует ввести в стране совершенно новый институт женской добровольной временной срочной службы», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Будет создана офицерская школа, которая «должна быть учебным центром, отвечающим лучшим современным стандартам».

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел ЕС согласовали гражданскую миссию на армянской территории.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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