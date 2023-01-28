 

В пассажирский самолет в Анталье попала молния

28.01.2023, 11:05, Новости дня
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Молния ударила в самолет турецкой авиакомпании Anadolujet при посадке в аэропорту Анталья в ночь на субботу, но лайнер благополучно приземлился, пострадавших нет, сообщил телеканал ТРТ.

Сейчас в Анталье объявлен оранжевый код опасности из-за ливней с грозами, шторма в море и ураганного ветра. В уезде Кемер скорость ветра достигала 153 км/ч, в районе Коньяалты Антальи – 100 км/ч. Высота волн может достигать пять метров.

Также в некоторых районах вспыхнули пожары. Один из них начался в деревне Байыркозагачи в 50 км от Аланьи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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