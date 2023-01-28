AP: Жестокость российского ЧВК «Вагнер» дает ему преимущество в боевых действиях в Украине

Ожесточенные бои на востоке Украины заставили по-новому взглянуть на российскую группу Вагнера, частную военную компанию, возглавляемую ранее судимым миллионером, имеющим давние связи с президентом России Владимиром Путиным.

Вагнер возглавил попытку дать толчок зашедшему в тупик наступлению России в Донецкой области на востоке Украины. Ожесточенные бои между домами привели к одним из самых кровавых столкновений с тех пор, как Россия ввела войска в Украину, когда сотрудники Вагнера «маршировали по телам своих солдат», как выразились украинские власти.

На этой неделе США расширили санкции против Вагнера за его роль в военных действиях на территории Украины и наемническую деятельность в Африке .

КТО ВЛАДЕЕТ ГРУППОЙ ВАГНЕР?

Евгений Пригожин, получивший в 1981 году 12 лет лишения свободы по обвинению в грабеже и нападении, после выхода из тюрьмы открыл ресторанный бизнес в Санкт-Петербурге. Именно в этом качестве он познакомился с Путиным, который в 1990-е годы был заместителем мэра города.

61-летний Пригожин использовал свои связи с Путиным для развития ресторанного бизнеса и выиграл выгодные российские государственные контракты, за что получил прозвище «повар Путина». Позже он расширился до других предприятий, включая СМИ и печально известную «фабрику троллей», которая привела к тому, что в США ему было предъявлено обвинение во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Пригожин ранее категорически отрицал какую-либо связь с группой Вагнера, но в сентябре 2022 года признал, что владеет компанией. В этом месяце он заявил, что также основал, возглавил и финансировал ее.

ГДЕ РАБОТАЛ ВАГНЕР?

Группа Вагнера впервые была замечена в действии на востоке Украины вскоре после того, как там вспыхнул сепаратистский конфликт в апреле 2014 года, через несколько недель после аннексии Крыма Россией.

Поддерживая сепаратистский мятеж на Донбассе, восточном промышленном центре Украины, Россия отрицала отправку туда своего оружия и войск, несмотря на многочисленные доказательства обратного. Привлечение к боевым действиям частных подрядчиков позволяло Москве сохранять некоторую степень отрицания.

Рота Пригожина называлась «Вагнер» по прозвищу ее первого командира Дмитрия Уткина, подполковника российского спецназа в отставке.

Вскоре он заработал репутацию своей крайней жестокостью и безжалостностью.

Наряду с Украиной персонал Вагнера был отправлен в Сирию, где Россия поддерживала правительство президента Башара Асада в гражданской войне в стране. В Ливии они сражались вместе с силами ливийского командующего Халифы Хафтара.

Группа также работала в Центральноафриканской Республике и Мали.

Сообщается, что Пригожин использовал командировку Вагнера в Сирию и африканские страны для заключения выгодных контрактов на добычу полезных ископаемых.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в четверг членам сенатского комитета по международным отношениям, что компания использует свой доступ к золоту и другим ресурсам в Африке для финансирования своей деятельности в Украине.

Некоторые российские СМИ заявляют о причастности Вагнера к убийствам в июле 2018 года трех российских журналистов, которые были застрелены в Центральноафриканской Республике при расследовании там деятельности группировки. Убийства остаются нераскрытыми.

КАКОВА РЕПУТАЦИЯ ГРУППЫ?

Западные страны и эксперты ООН обвинили наемников группы Вагнера в совершении многочисленных нарушений прав человека по всей Африке, в том числе в Центральноафриканской Республике, Ливии и Мали.

В декабре 2021 года Европейский союз обвинил группу в «серьезных нарушениях прав человека, включая пытки и внесудебные, суммарные или произвольные казни и убийства», а также в проведении «дестабилизирующей деятельности» в Центральноафриканской Республике, Ливии, Сирии и Украине.

Некоторые из зарегистрированных инцидентов выделялись своей ужасающей жестокостью.

Видео 2017 года, размещенное в Интернете, показывает, как группа вооруженных людей, которые, как сообщается, являются подрядчиками Вагнера, пытают сирийца, избивают его до смерти кувалдой и отрезают ему голову, а затем изуродовали, а затем сожгли его тело. Российские власти проигнорировали просьбы СМИ и правозащитников о расследовании убийства.

В ноябре 2022 года в сети появилось еще одно видео, на котором видно, как бывшего контрактника Вагнера избивают до смерти кувалдой после того, как он якобы бежал на украинскую сторону и был пойман. Несмотря на общественное возмущение и поток требований провести расследование, Кремль закрывал на это глаза.

КАКОВА РОЛЬ ВАГНЕРА В УКРАИНЕ?

Группа Вагнера играет все более заметную роль в войне на Украине, поскольку регулярные российские войска понесли большие потери и потеряли контроль над некоторыми ранее захваченными территориями в результате ряда унизительных неудач.

В этом месяце Пригожин взял на себя полную ответственность за захват соляного городка Соледар в Донецкой области и обвинил министерство обороны России в попытке украсть славу Вагнера. Он сказал, что Вагнер руководил наступлением на город Бахмут, близлежащий украинский оплот, который российские войска пытались захватить в течение нескольких месяцев.

Пригожин ездил по российским тюрьмам, чтобы вербовать боевиков, обещая сокамерникам помилование, если они переживут полугодовую службу на передовой с Вагнером. Недавно он опубликовал видео, в котором поздравляет первую группу осужденных, получивших официальное помилование и право покинуть компанию.

По оценкам США, около 50 000 военнослужащих Вагнера воюют в Украине, в том числе 10 000 контрактников и 40 000 заключенных, завербованных компанией.

По оценкам США, Вагнер тратит на борьбу около 100 миллионов долларов в месяц и принимает поставки оружия из Северной Кореи, в том числе ракеты и реактивные снаряды.

ЧТО ДУМАЕТ ВОЕННОЕ РУКОВОДСТВО РОССИИ?

Доступ Вагнера к северокорейскому оружию может отражать его давнюю ссору с российским военным руководством, которая восходит к созданию компании.

Группа военнослужащих, якобы наемников Вагнера, на передовой в Украине недавно записала видео, на котором они осыпают начальника Генерального штаба российских вооруженных сил генерала Валерия Герасимова проклятиями за то, что он якобы не предоставил боеприпасы.

Сам Пригожин в последние месяцы жестко критиковал высшее военное руководство , обвиняя высших офицеров в некомпетентности. Его высказывания были беспрецедентными для жестко контролируемой политической системы России, в которой только Путин мог высказывать подобную критику.

Ранее в этом месяце Путин вновь подтвердил свое доверие к генералу Герасимову, назначив его непосредственным руководителем российских сил на Украине, что некоторые наблюдатели также интерпретировали как попытку сократить Пригожина до размеров.

После этого Пригожин несколько смягчил свои разглагольствования против военного руководства, но остался вызывающим.

Он также все больше повышал свой общественный авторитет, публикуя ежедневные заявления в приложении для обмена сообщениями, чтобы хвастаться предполагаемыми победами Вагнера и сардонически высмеивать его врагов.

Недавно на вопрос о том, как средства массовой информации сравнивают его с Григорием Распутиным, мистиком, который приобрел фатальное влияние на последнего российского царя, заявив, что обладает силой вылечить его сына от гемофилии, Пригожин резко ответил: «Я не останавливаю кровь, но я проливаю кровь врагов нашей Родины».

ПОПАДЕТ ЛИ ВАГНЕР ПОД ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ?

США наложили несколько санкций на Пригожина и Вагнера. В четверг министерство финансов еще больше усилило санкции против Вагнера и связанных с ним компаний и частных лиц.

Европейский союз также ввел санкции против Пригожина, а в декабре 2021 года ввел санкции в отношении нескольких лиц, связанных с Вагнером, и трех российских энергетических компаний, связанных с группой в Сирии.

Пригожин высмеял западные санкции.

«Мы провели внутреннюю проверку предполагаемых преступлений Вагнера, но не нашли никаких улик», — сказал он, комментируя последний раунд в США.

Он призвал обвинителей Вагнера прислать доказательства правонарушений в его пресс-службу.

Источник: The Associated Press