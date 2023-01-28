 

Инсульт и смерть: чем опасно кровотечение из носа?

28.01.2023, 10:47, Разное
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Кровотечение из
носа — неприятное явление, с которым сталкивается каждый третий челлвек. В большинстве
случаев, этот процесс проходит быстро, доставляя легкий дискомфорт. Однако, врач-терапевт
Ирина Ярцева в разговоре с Пятым каналом предупредила чем может быть опасно
кровотечение из носа.

Эксперт поясняет,
что кровь идет, когда повреждаются сосуды. Это может быть обусловлено генетически,
если сосуды расположены близко к слизистой. Или, например, кровотечение может
вызвать сухость воздуха, злоупотребление каплями и при курении.

“Ничего
страшного в этом нет”, — говорит медик.

Также,
кровотечение может вызвать гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и нарушения работы
сердечно-сосудистой системы. Опаснее всего — кровотечение при гипертоническом
кризе, ведь сосуды могут лопнуть не только в носу, но и в головном мозге.

“Сосуды в
мозге лопнули, и оттуда произошло кровотечение, которое привело к инсульту и
смерти”, — так Ярцева описывает самый неблагоприятный сценарий
кровотечения.

Важно знать, умереть от потери крови в таком случае невозможно,
объем крови слишком мал для трагичных последствий.


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