Инсульт и смерть: чем опасно кровотечение из носа?

Кровотечение из

носа — неприятное явление, с которым сталкивается каждый третий челлвек. В большинстве

случаев, этот процесс проходит быстро, доставляя легкий дискомфорт. Однако, врач-терапевт

Ирина Ярцева в разговоре с Пятым каналом предупредила чем может быть опасно

кровотечение из носа.

Эксперт поясняет,

что кровь идет, когда повреждаются сосуды. Это может быть обусловлено генетически,

если сосуды расположены близко к слизистой. Или, например, кровотечение может

вызвать сухость воздуха, злоупотребление каплями и при курении.

“Ничего

страшного в этом нет”, — говорит медик.

Также,

кровотечение может вызвать гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и нарушения работы

сердечно-сосудистой системы. Опаснее всего — кровотечение при гипертоническом

кризе, ведь сосуды могут лопнуть не только в носу, но и в головном мозге.

“Сосуды в

мозге лопнули, и оттуда произошло кровотечение, которое привело к инсульту и

смерти”, — так Ярцева описывает самый неблагоприятный сценарий

кровотечения.

Важно знать, умереть от потери крови в таком случае невозможно,

объем крови слишком мал для трагичных последствий.