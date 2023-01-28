 

Крупно повезло – Личное мнение

28.01.2023, 9:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

А вот певице Серябкиной крупно повезло. Сообщают, что перед Новым годом любимый муж подарил исполнительнице целый дом за 300 миллионов рублей.

Не знаю, насколько это всё правда, но если так, то Серябкину можно назвать молодцом.


Серябкина в новых интерьерах. Фото: Соцсети

Нет, ну а чего? 37 лет женщине, а такой подарочек не каждая молодуха получит.

К сожалению, я не знакома с творчеством Серябкиной. Но очевидно, что такие подарочки абы кому не дарят.

Вон, взять тут же Собчак — дом самой пришлось строить. Богомолов-то ходит всё больше по театру — руководит.

Впрочем, речь не о Ксении, а об Ольге. Выбрать надёжного супруга довольно сложно, но Серябкина с этой задачей очевидно справилась. Мужа старается не показывать. Сама никуда с откровениями о личной жизни не лезет. Получает в подарок дом.

Всё это — правильное поведение в браке.

Ты, Серябкина, держись такого мужа. Редкий человек тебе попался — не каждой так повезёт.

А вам муж дарил дом?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07.22 / Мнение: Прагматика Европы

17.06.21 / Звезда сериала “Великолепный век” Халит Эргенч станет отцом в третий раз

13.10.22 / Джигурда назвал «исторически проигравшими» уехавших из России звезд

29.08.21 / Выбирать одинаковые условия для всего: частые ошибки при хранении урожая

25.01.22 / Чего испугались-то, фанаты? – Личное мнение

22.03.22 / От салатового до бордо: как выбрать свой оттенок цветных стрелок на весну 2022-го и правильно их наносить

20.11.21 / В РПЦ предложили преподавать предметы в школе на церковнославянском языке

15.05.21 / Россия по итогам текущего года может поставить рекорд по потреблению мороженого за последние десять лет

14.01.23 / Чего вопит Ксюндель снова? – Личное мнение

04.07.21 / «Невозможная» древняя инженерия – мегалитические камни Баальбека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика