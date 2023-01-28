Крупно повезло – Личное мнение

А вот певице Серябкиной крупно повезло. Сообщают, что перед Новым годом любимый муж подарил исполнительнице целый дом за 300 миллионов рублей.

Не знаю, насколько это всё правда, но если так, то Серябкину можно назвать молодцом.



Серябкина в новых интерьерах. Фото: Соцсети

Нет, ну а чего? 37 лет женщине, а такой подарочек не каждая молодуха получит.

К сожалению, я не знакома с творчеством Серябкиной. Но очевидно, что такие подарочки абы кому не дарят.

Вон, взять тут же Собчак — дом самой пришлось строить. Богомолов-то ходит всё больше по театру — руководит.

Впрочем, речь не о Ксении, а об Ольге. Выбрать надёжного супруга довольно сложно, но Серябкина с этой задачей очевидно справилась. Мужа старается не показывать. Сама никуда с откровениями о личной жизни не лезет. Получает в подарок дом.

Всё это — правильное поведение в браке.

Ты, Серябкина, держись такого мужа. Редкий человек тебе попался — не каждой так повезёт.

А вам муж дарил дом?

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