Пьяный петербуржец избил памятник Тарасу Шевченко

В ночь на 28 января в полицию Петроградского района Санкт-Петербурга поступил сигнал о драке возле памятника украинскому поэту и общественному деятелю Тарасу Шевченко.

Прибывшие на место инцидента полицейские задержали 50-летнего петербуржца, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина бил по монументу бейсбольной битой.

– На допросе гражданин пояснил, что возвращался из бара домой и остановился около памятника покурить. В этот момент ему показалось, что монумент начал с ним разговаривать. В ходе дискуссии с памятником гражданин счёл себя оскорблённым и нанёс несколько ударов по скульптуре, – сообщил официальный представитель ГУВД Петербурга Павел Голубев.

По видео, полученному с камер наблюдения, мужчина сначала попытался забраться на памятник и несколько раз ударил его кулаком. После этого он направился в сторону своего дома, но уже через 15 минут вернулся с бейсбольной битой и начал наносить удары по постаменту и скульптуре.

– Он бил битой и кричал, что так будет со всеми, кто выступает против России. Я подошёл и спросил, что случилось. Гражданин с битой ответил, что стоящий на камне мужик ругал нашу прекрасную Родину и прославлял Украину, – рассказал один из свидетелей инцидента.

В полиции у мужчины взяли объяснения, изъяли биту и отпустили под обязательство о явке. В настоящий момент расследование дела продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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