Министру обороны Германии пришлось объяснять военным, зачем Украине отправили танки

Спустя неделю после вступления в должность министр обороны Германии совершил свой первый визит в бундесвер, пишет немецкий телеканал Das Erste. Там Борису Писториусу пришлось объяснять военным, почему Берлин отправляет на Украину 14 боевых танков, в то время как собственные войска Германии испытывают дефицит вооружений. Теперь перед Писториусом стоит непростая задача — залатать бреши в оснащении армии, — с которой не справились несколько его предшественников.

Министр обороны Германии Писториус завершил свой первый визит в армию на этом посту. Спустя неделю после вступления в должность он оценил ситуацию с боевыми машинами пехоты Puma на военном полигоне в Саксонии-Анхальт. Писториус признал, что после многолетнего курса экономии на бундесвере возник дефицит оснащения. Из-за поставок оружия на Украину теперь появляется дополнительная необходимость гарантировать поступление недостающих материалов.

Это путь, который нужно пройти. В ходе своего первого визита в войска Борис Писториус старается продемонстрировать решимость. На военном полигоне в Альтенграбове министр должен объяснить солдатам, почему он отдаёт Киеву 14 боевых танков из и без того плохо вооружённых войск.

БОРИС ПИСТОРИУС, министр обороны Германии: Поставки оружия на Украину проделывают бреши там, где уже присутствует дефицит. Но мы должны принять решение. Мы, конечно, едва ли можем сказать Украине: мы приостанавливаем свою помощь, потому что это временно проделывает у нас бреши…

В то время как министру обороны демонстрируют новую БМП, промышленность уже сообщает: есть возможность закрыть бреши не только в том, что касается танков Leopard, — но уже давно приходится ждать заказов из министерства.

ХАНС КРИСТОФ АТЦПОДИЕН, исполнительный директор Федеральной ассоциации немецкой безопасности и оборонной промышленности: Мы взяли на себя существенные предварительные расходы, но у этого тоже есть какие-то границы. На другие крупные проекты, которые сейчас предстоят, должны прийти заказы, и тогда мы сразу же начнём обрабатывать их как приоритетные. А бундесвер был и остаётся нашим премиум-клиентом номер один.

Списки того, что Германия на протяжении месяцев поставляет Украине, длинный. Тот факт, что некоторые оружейные системы, такие как самоходные гаубицы, не были сразу же заказаны для восполнения резервов собственных войск, — это упущение, говорят эксперты.

КРИСТИАН МЁЛЛИНГ, эксперт Немецкого общества внешней политики: Мы очень долго ждали, и в итоге многие наши партнёры из других стран сделали заказы, и теперь нам приходится вставать в конец очереди и платить более высокую цену.

Уже на следующей неделе министр обороны хочет провести с представителями оборонной промышленности переговоры о том, как можно залатать бреши в бундесвере. Задача, однако, совсем не проста: система оснащения известна как большая стройка, с которой некоторые из его предшественников и предшественниц уже потерпели провал.

Дата выхода в эфир 26 января 2023 года.