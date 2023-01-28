От кризиса до кризиса — сталелитейная отрасль Британии якобы на грани коллапса

Стремительный рост цен на энергоносители за последние месяцы лишь усугубил кризисную ситуацию в британской сталелитейной отрасли, которая уже долгие десятилетия находится в упадке, передаёт Press TV. И хотя правительство выделило пакет помощи в размере $370 млн, чтобы помочь концерну British Steel заменить энергоёмкие угольные доменные печи на электрические, представители профсоюзов заявляют, что этого явно недостаточно.

Уже более 120 лет линия горизонта в Сканторпе усеяна сталелитейными заводами. Однако дни его былой славы, когда здесь работали десятки тысяч людей, уже давно прошли. И сейчас примерно 4000 рабочих, занятых в вахтовом режиме, а также десятки тысяч сотрудников, задействованных в цепочке поставок, переживают тревожные времена.

British Steel является вторым по величине производителем стали в Великобритании (сразу после принадлежащей Индии группе компаний Tata Group) и занимает 25-е место в мире в целом, а также 8-е место по Европе. Тем не менее на протяжении нескольких десятилетий эта компания переживала очень тревожные времена.

А в 2019 году неопределённая ситуация, сложившаяся в связи с брекситом, подтолкнула эту компанию к банкротству. С тех пор у British Steel уже сменилось три владельца. Последним стала китайская группа компаний Jingye Group, которая сейчас просит британское правительство выделить сотни миллионов долларов помощи, чтобы можно было перейти к «зелёным» стандартам и не закрывать предприятия.

ДЖАСТИН СТЮАРТ, экономический аналитик: Причины упадка британской сталелитейной промышленности имеют долгую историю. Всё это связано ещё с периодом после Второй мировой войны, когда практически не было реальных инвестиций, и в результате она оказалась не очень конкурентоспособной. В то время как другие развивающиеся страны стали довольно успешными, например, такие как Южная Корея и Китай — и теперь они производят сталь по более низкой цене и с большей эффективностью, оставляя Великобританию далеко позади.

Стремительный рост цен на энергоносители, связанный с обострением конфликта на Украине при поддержке Великобритании, а также с введением налога на улеродные выбросы и с потерянными рынками — это всего лишь несколько из причин, которые добавились на фоне и без того жёстких рыночных условий.

Пакет помощи от британского правительства в размере 370 миллионов долларов должен помочь British Steel заменить свои энергоёмкие угольные доменные печи на электрические альтернативы. Причём это произошло спустя лишь немного времени после того, как на Даунинг-стрит дали зелёный свет для открытия новой угольной шахты неподалёку от Шотландии.

ДЖАСТИН СТЮАРТ: К сожалению, в ближайшие годы нам придётся сталкиваться со всё более противоречивыми вопросами — относительно того, что действительно можно считать «зелёным», что экологически безопасно, а что нет? Причём это стремятся противопоставить собственно практическим вопросам: о том, насколько трудно получать электроэнергию, о её стоимости… И многое из этого можно просто списать на конфликт на Украине, однако это глобальная проблема. Это будет означать, что политики будут, как я опасаюсь… будут ли они продвигать зелёную энергетику всерьёз или только для галочки? Будет интересно посмотреть, что из этого всего получится.

Это также происходит через несколько дней после того, как гигантский завод по производству автомобильных аккумуляторов British-Volte, который рекламировали как историю успеха в условиях брексита, объявил о своём банкротстве.

САИД ПУРРЕЗА, корреспондент Press TV: На продукцию British Steel опираются основные секторы экономики Великобритании — от авиакосмической отрасли до транспорта и строительства. И как заявляют профсоюзы, такие как GMB, полученная от правительства «подачка» мало что сможет сделать в долгосрочной перспективе для будущего этой отрасли, которую сотрясает то один, то другой кризис.

Саид Пурреза, Press TV, Сканторп.

Дата выхода в эфир 25 января 2023 года.