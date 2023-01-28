В результате обстрелов со стороны ВСУ в Новоалександровке в ЛНР было повреждено зернохранилище

Само зернохранилище, а также прилегающие ангары и сельхозтехника были повреждены в результате обстрела Новоалександровки в ЛНР со стороны ВСУ, информирует представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В Telegram-канале СЦКК указано, что был зафиксирован единичный обстрел с применением РСЗО HIMARS, все прилетели три ракеты.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Украины собрались взорвать под Харьковом зернохранилище.

До этого США высказывали недовольство российскими досмотрами судов по зерновой сделке.

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