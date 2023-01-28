Книги категории “12+”: добрая литература для детей и подростков

Сегодня хочу поделиться с вами небольшим списком крутых книг с возрастным ограничением “12+”. Считаю важным заметить, что некоторые книги, которые на первый взгляд кажутся детскими сказками, легко очаруют взрослого. Читая их, окунаешься в какой-то светлый мир, в котором хочется верить в людей, в доброту, искренность и верность; вспоминаешь себя в детстве и начинаешь верить в мечты.

Ниже рекомендую вам 3 книги “12+”, которые полезно будет почитать как детям, так и взрослым:

1. “Крылья” Марии Герус – это добрая, светлая детская притча, которая буквально с первых страниц окунает нас в волшебный мир с героями и злодеями, добром и злом, предательством и подвигами.

Главные герои – подростки, которых выкрал самопровозглашенный правитель, но они смогли сбежать и даже спасти своего пострадавшего учителя. Теперь они в бегах и вынуждены выживать в мире, полном обмана и зла.

Не пугайтесь объема! Книга толстенькая, но слог у автора настолько легкий и увлекательный, что история читается буквально на одном дыхании.

2. “Другая Элис” Мишель Харрисон – фэнтези-история с прекрасным слогом, чудесными декорациями, продуманным миром и интересными героями.

Здесь достаточно взрослый слог и закрученный сюжет, поэтому будет интересно читать и взрослым.

В книге много отсылок к известным произведениям, красивые и интересные размышления о писательстве, литературе и жизни.

Несмотря на наличие ярких злодеев, с которыми сражается главная героиня и ее друзья, эта история все же о любви, доброте, взаимовыручке и поддержке.

3. “Кристофер Клин и два Короля” А. Рихтер – первая книга будущего фэнтези-цикла с атмосферой волшебства, приключений и магии.

Кристофер Клин мечтает стать рыцарем. Для этого он отправляется на обучение в главную Академию, где ему предстоит пробудить в себе магию.

В Академии Кристофер заводит друзей, вместе с которыми и будет дальше попадать во все передряги!

Прекрасная, особенная атмосфера, море приключений, чудесное оформление и невероятно увлекательный сюжет!