Полковник Макгрегор – США терпят провал в опосредованной войне с Россией

Американские власти серьёзно недооценили возможности Москвы в украинском конфликте, считает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Вопреки ожиданиям Вашингтона РФ не капитулировала под давлением коллективного Запада, продемонстрировав единство общества, скрытые военные возможности и относительную невосприимчивость к санкциям, отмечает эксперт.



AP

Пока Вашингтон не решил вступить в противостояние с Москвой, он ограничивался конфликтами со слабыми противниками, которые не представляли экзистенциальной угрозы для американских вооружённых сил и территории. Но на этот раз — в случае опосредованной войны с Россией — всё обстоит иначе, пишет на страницах The American Conservative полковник армии США в отставке и бывший помощник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Вопреки ранним надеждам и ожиданиям американской политической элиты РФ не потерпела внутреннего краха и не капитулировала перед коллективным требованием Запада о смене режима в Москве. Вашингтон недооценил социальную сплочённость страны, её скрытый военный потенциал и относительную невосприимчивость к западным экономическим санкциям», — отмечает эксперт.

В результате опосредованная война Вашингтона против РФ «терпит провал». Даже министр обороны США Ллойд Остин на недавней встрече с коллегами в Германии откровенно признался, что у западных союзников осталось «немного времени», чтобы изменить ситуацию на Украине, обращает внимание Макгрегор.

По его словам, потери — не менее 150 тыс. человек убитыми — «фатально ослабили» ВСУ и их оборонительную позицию. Украинская армия также утратила большое количество военной техники, в том числе тысячи танков, БМП, артиллерийских систем, комплексов ПВО и орудия всех калибров.

«Предсказуемо, разочарование Вашингтона в связи с неспособностью коллективного Запада остановить волну украинского поражения растёт. Более того, это разочарование быстро сменяется отчаянием», — считает аналитик.

На его взгляд, члены НАТО никогда особо не горели желанием присоединяться к «крестовому походу» Вашингтона против Москвы. Некоторые участники альянса не скрывают, что широкие круги европейского общества выступают против тотальной войны с Россией.

«Вашингтон переигрывает с эмоциями. Вашингтон не думает и при этом откровенно враждебно относится к эмпирическому подходу и истине. Ни мы, ни наши союзники не готовы вести полномасштабную войну с Россией на региональном или глобальном уровне», — предупреждает эксперт.

«Суть в том, что если между Россией и США начнётся война, американцам не стоит удивляться. Администрация Байдена и её двухпартийные сторонники в Вашингтоне делают всё возможное, чтобы это произошло», — заключает Дуглас Макгрегор.