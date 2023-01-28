Cикорский – коррупция и мания величия привели постсоветскую Украину к плачевному состоянию

Украинцам сегодня приходится платить высокую цену за то, что её коррумпированные элиты слишком долго балансировали между Россией и Западом и только десять лет назад сделали свой выбор в пользу западного курса, говорит экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский. В интервью Krytyka Polityczna он объясняет, что государственность бывших советских республик — это слишком свежий вопрос, в то время как статус сверхдержавы в лице РФ доказан на протяжении веков.



Facebook

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский согласен с Генри Киссинджером в том, что после окончания украинского конфликта НАТО следует выйти к Киеву с предложением о членстве в альянсе. Он уверен, что ранее такое предложение можно было приравнять к провокации в адрес Москвы, но сейчас ситуация кардинально изменилась.

Он рассказал Krytyka Polityczna, что, по его мнению, Запад перешел определённый Рубикон, ведь он признал Украину существенным фактором при расстановке сил в регионе — «это значит, что теперь не только РФ принимается во внимание», — добавил он. В интервью Сикорский также оценил, что РФ не грозит никакой существенный распад, если только где-то на границах Чечни или Дагестана. «Я не вижу ни одной части основной России, ни одной республики или области, которые противостояли бы стратегической оси Москва — Петербург», — констатировал бывший министр. «Коротко говоря, это скорее фантазии, и давайте сегодня не будем думать о том, как спасти Россию, потому что нам пока что надо спасать Украину от России», — призвал он.

В беседе Сикорский напомнил, что Запад по-прежнему видит в лице РФ сверхдержаву. 200 лет их истории сумели укоренить такое представление о ней, в то время как государственность бывших советских республик — это нечто очень свежее, что приживается только сейчас в ходе украинского конфликта.

«Для того чтобы изменить восприятие, необходимы поколения, в этом случае ещё и потому, что Украина всего декаду назад сделала свой однозначный выбор в пользу западного курса, а до этого она стояла в стратегическом шпагате», — объяснил экс-министр. В то же время он считает, что такой курс вовсе не был рационален и его нельзя объяснить поляризацией общества.

«Их элиты просто-напросто теряли время, скрывая свою коррумпированность и манию величия за рассказом о том, что они играют в какую-то большую игру с США, Россией, Европой, Китаем… Ведь Украина вышла из советского экономического мира в лучшем состоянии, чем мы, с построенными атомными блоками, авиапромышленностью, без долгов и с самыми плодородными землями в мире. А тем временем ещё до начала прошлогоднего кризиса её ВВП был в четыре раза меньше, чем ВВП Польши. Украинцам сейчас приходится дорого платить за это лавирование», — добавил он. Политик согласен с тем, что сегодня Запад якобы признал их своими только потому, что они сражаются, но если бы дела обстояли, как в Крыму в 2014 году, тогда уже бы всё сошло на нет.

Недавнее вынужденное для Германии решение о передаче танков Leopard Украине, по мнению Сикорского, обусловлено ​​двумя факторами. Во-первых, уверенностью в том, что без притока танков Украина не сможет прогрессировать дальше в возвращении своих территорий. Во-вторых, из-за опасений перед предполагаемым весенним наступлением России. Одновременно он указывает на что, что 60% немцев не поддерживают отправку тяжёлых вооружений на Украину, и вспомнил, как в далёком 2011 году говорил: «Я больше боюсь бездействия Германии, чем её действий». «К сожалению, это опять подтверждается — проблема для Польши заключается не в немецком милитаризме, а в промедлении и пассивности…» — констатирует он. Сопротивление Германии в этом вопросе очень глубокое, оно требует пересмотра ситуации не только с момента окончания холодной войны, но и с момента вступления в НАТО в 1955 году.

«Именно так Германия фактически делегировала свою политику безопасности, а отчасти и внешнюю политику Соединённым Штатам, одновременно войдя в их зону комфорта. По принципу: пусть американцы занимаются разными грязными делами, а мы спокойно будем производить холодильники и автомобили на экспорт», — разъяснил экс-министр. По его мнению, Германия должна лучше проработать свою недавнюю историю, а также сделать выводы из провала части своей экономической модели, несмотря на то что её экономика по-прежнему сильна. Однако глубокая зависимость от российского сырья должна заставить немцев переосмыслить этот опыт. «…Потому что альтернативные российскому газу источники энергии найти проще, чем рынок сбыта для миллионов роскошных автомобилей», — добавил он.

В интервью Сикорский также размышляет на тему того, как бы обернулся украинской конфликт, если бы Дональд Трамп до сих пор был хозяином Белого дома или если бы Джо Байден не прославился катастрофической эвакуацией американцев из Афганистана. «Да, в этом плане нам очень повезло, потому что американцы могли сказать, что Украина не союзник и не член НАТО, так что справляйтесь сами, это европейский вопрос. И мы можем себе представить, каким было бы отношение Германии к этой войне. Не только США оказались на высоте. ЕС также сделал больше, чем я мог ожидать…» — признал бывший министр.

Также он не исключил, что в один прекрасный момент США смогут умыть руки, потому что список американских союзников, от которых США отказались, очень длинный. Сам Сикорский в своей книге писал, что быть союзником США — всё равно что лежать рядом с бегемотом: «мы думаем, что мы находимся в безопасности, но когда бегемот вдруг перевернётся на другую сторону, он едва ли заметит, что нас раздавил», — резюмировал Радослав Сикорский.