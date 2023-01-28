Мнение: О финале «большой охоты» на Путина – кто сдаст его первым?



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Во-первых, это красиво ©

Разумеется, только для тех, кто на «великой шахматной доске» ценит, прежде всего, красоту игры как таковой. А не то, кто побеждает — Карпов или Корчной.

Во-вторых, это работает. Вечная, неумирающая классика. Divide et empera. Кнут и пряник. Метод, который позволял многие тысячи лет держать в узде слишком возомнивших о себе «туземцев». И которым коллективный Запад, кто бы ни был его текущим авангардом — Рим, Испания, Великобритания или #США, — умеет пользоваться надлежащим образом.

Итак, Соединённые Штаты сделали новый «ход конём». Троянским…

Хорошо знакомая всем русским замгоссекретаря США Виктория Нуланд на днях заявила на брифинге, что Вашингтон якобы «готов к “смягчению” санкций против Москвы ради серьёзных переговоров по Украине и вывода оттуда войск РФ». Несомненно, это очередной прозрачный намёк. И адресован он, как нетрудно понять, вовсе не миллионам средних или «глубинных» россиян, — для большинства населения России, выживающего всей семьёй на 20-35 тыс. руб в месяц, американские #санкции почти ничего не изменили в реальной жизни, — а 1-2% «элиты». Для которой прежний «почти европейский» образ жизни со статусным потреблением и прочими ништяками глобализации был и огромной ценностью, и даже отчасти смыслом существования.

И вот что интересно в контексте её щедрого предложения.

Его надо оценивать в динамике всей политики Белого дома, а значит, и с точки зрения новых лиц свежем в американском санкционном списке. Теперь туда попали, во-первых, те персоны, кто в Вашингтоне воспринимаются как ключевые фигуры по обеспечению поставок ВПК для спецоперации, либо как «оплоты стабильности» в потенциально взрывоопасных регионах.

Например, как только поставки вооружения и боевой техники в зону СВО стали налаживаться в результате коллективных усилий правительства и Совбеза, как только были исправлены провалы частичной мобилизации: теперь для мобилизованных всё есть на складах, в обновлённый санкционный список попал «промышленный» вице-премьер Денис Мантуров. Его там не было, пока поставки только пытались наладить, то есть чиновнику слали сигналы, что налаживать работу ВПК «не нужно». Теперь же за «непонятливость» — быстро и жёстко наказали.

Так же показательно и присутствие директора ФСИН Аркадия Гостева. Его явно включили туда за участие в работе по рекрутингу заключённых для «Вагнера». И опять же: #санкции введены, когда работа налажена — опять «наказание за непонятливость».

Присутствие в санкционном списке главы Татарстана Рустама Минниханова связано практически с тем же: от республики ожидали саботажа и новых «бунтов мобилизованных». Новый раис не понял «тонких намёков» и обеспечил Кремлю лояльность населения. За что и попал в немилость у «гегемона».

То есть, новые «проскрипционные» списки Вашингтона, во-первых, демонстрируют последовательность и логику самого переговорного процесса с российскими элитами. Госдеп теперь предлагает отменить санкции, недвусмысленно ожидая, что кто-то из участников санкционных списков вернётся в ряды «партии мира». А во-вторых, они чётко показывают этапность поисков «слабого звена». Сначала ограничения вводились против ближнего круга российского президента Владимира Путина, его старых товарищей и деловых партнёров. Когда это не сработало, санкции перенацелили на «финансовых тузов», причём били откровенно «по своим»: под пресс попали вполне лояльные Западу Михаил Фридман, Пётр Авен, Роман Абрамович и т.д. Не сработало и это: «бунта олигархов» не случилось, более того, слом Штатами неписанных правил игры, превращение базового принципа неприкосновенности частной собственности в чистой воды фикцию, дало обратный эффект. Лишь меньшинство «встало на колени», причём из числа и так уже купленных на корню, остальные сдвинули свою позицию в сторону большей поддержки Кремля.

Теперь новая итерация. Мишень — функционеры «второго ряда», сравнительно молодые, вполне амбициозные и более «глобальные» по менталитету. Такие же, как те, кто в середине 1980-х сделали карьеру как «прорабы Перестройки», а в начале 1990-х дорвались до всей полноты власти. Чёткие сигналы им посланы.

Что они ответят Вашингтону?

«Сдадут» ли вождя, как югославы Слобу?

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