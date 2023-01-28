Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Вооруженные силы России могут освободить территорию ДНР через месяц-полтора

Командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов выразил мнение, что Вооруженные силы РФ могут освободить территорию Донецкой Народной Республики через месяц-полтора.

Замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР сообщил в эфире телеканала «Россия 1», что в ближайшие месяц-полтора максимум мы увидим Донецкую Народную Республику освобожденной. По словам Алаудинова, российские подразделения наступают сейчас по всем направлениям, а ВСУ несут серьезные потери, передает РИА «Новости».

Накануне врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что освобождение Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте.

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