Советник врио главы ДНР Гагин: Российские войска «закрепились» на восточных и на юго-восточных окраинах Угледара

Тяжелые бои идут под Угледаром, российские войска уже заняли восточную и юго-восточную часть окраин города, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По словам врио главы ДНР, российские войска закрепились на востоке и юго-востоке окраин города, заняв дачные поселки, которые примыкают непосредственно к Угледару, передает РИА «Новости».

Гагин подчеркнул, что штурм Угледара осложняет наличие большой промышленной зоны, которую украинские войска используют по аналогии с солевыми шахтами Соледара и подземельями «Азовстали» в Мариуполе.

По словам советника главы ДНР, в сложившейся обстановке есть и положительные факторы, так как весь личный состав противника представляет собой «пестрое лоскутное одеяло», то есть представителей разных подразделений, зачастую лишенных взаимодействия.

Накануне врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что освобождение Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте.

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