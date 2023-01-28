Артиллерия ВС России уничтожила на Авдеевском направлении диверсионно-разведывательную группу ВСУ
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Российские военные обнаружили на Авдеевском направлении диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оперативно передали координаты противника артиллерийским расчетам 152-миллиметровых пушек «Гиацинт», которые нанесли боевикам огневое поражение.
Российские военные обнаружили при помощи прибора ночного видения и тепловизора передвижение диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) у линии фронта на Авдеевском направлении. Координаты обнаруженных диверсантов были оперативно переданы артиллерийским расчетам, в результате чего противнику было нанесено огневое поражение, передает РИА «Новости».
В прошлый понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что российские подразделения в боях на Авдеевском направлении улучшили свои позиции.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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