Артиллерия ВС России уничтожила на Авдеевском направлении диверсионно-разведывательную группу ВСУ

Российские военные обнаружили на Авдеевском направлении диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оперативно передали координаты противника артиллерийским расчетам 152-миллиметровых пушек «Гиацинт», которые нанесли боевикам огневое поражение.

Российские военные обнаружили при помощи прибора ночного видения и тепловизора передвижение диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) у линии фронта на Авдеевском направлении. Координаты обнаруженных диверсантов были оперативно переданы артиллерийским расчетам, в результате чего противнику было нанесено огневое поражение, передает РИА «Новости».

В прошлый понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что российские подразделения в боях на Авдеевском направлении улучшили свои позиции.

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