Гороскоп на субботу 28 января 2023 года

Овен

Все тайное, глубокое, то над чем вы не имеете власти, сегодня будоражит ваше воображение. Включайте фильм про священный грааль или еще какой-нибудь артефакт и устраивайтесь поудобнее – ваши стрессы как рукой снимет!

Телец

Луна плеснула бензинчика в ваш костер эмоций, и некоторые дела Тельцов могут пойти не по сценарию. Скорее всего, вам нужно выпустить пар, просто подумайте, как сделать это экологично, чтобы ни одно животное не пострадало.

Близнецы

Динамичный выходной! Тон задает ваш Марс, который сегодня силен и весел, именно поэтому вас так трудно будет удержать дома. Катайтесь на лыжах, тренируйтесь в спортзале, разбирайте завалы в гараже –все это будет в кайф!

Рак

Силы прибывают, и у вас появляется зуд новых побед. Дайте планам настояться, не торопитесь хвататься за дела! Звезды обещают поддержку, а пока идите туда, где легко дышится и хорошо думается: в зимний парк, например.

Лев

Солнцу сегодня не очень уютненько, но это не беда, если вы не станете загружать себя делами или таскать тяжелые пакеты из магазина. Отдохните, прогуляйтесь вечером по морозцу, прочувствуйте тишину каждой клеточкой тела.

Дева

В кои-то веки у вас игривое настроение и желание устроить праздник непослушания! Сделайте сегодня что-то нетипичное для вас, сломайте сценарий привычного выходного – вот увидите, как это зарядит адреналином!

Весы

Будьте избирательны сегодня в пище, не отправляйте в себя подозрительную шаурму или сомнительную газировку – звезды стоят на страже вашего здоровья и пришлют ответку. Вам должно понравиться бережное отношение к себе.

Скорпион

Хорошая книга или захватывающий сериал – то, что звезды прописали. Погружайтесь! Сегодня вам очень нужно это бегство в мир придуманных героев и необычных приключений, чтобы перезагрузить ваш подуставший мозг.

Стрелец

Вы настроены на активный отдых, общение, коллективные энергии. Самое время сходить пошуметь на рок-концерт или поболеть за местную команду. Отправляйтесь сегодня туда, где много людей и заряжайтесь от них энергией!

Козерог

В вашем доме давно не переставляли мебель и не рисовали на стенах? У Козерогов сегодня могут появиться вот такие странные желания. А может для начала прокачать свои дизайнерские навыки в каком-нибудь приложении или игре?

Водолей

Водолеи озадачены: ваше Солнце зависло ровно посерединке, между двух Лунных узлов, что может означать необходимость выбора. Новая работа или старая? Дача или машина? Акцент на деньги или семью? Слушайте свое сердце!

Рыбы

День любви к себе! Отправляйтесь в салон красоты, на массаж или в спа – туда, где за вами будут ухаживать и делать приятное. Рыбам просто необходим тактильный контакт, который поможет расслабиться и снять блоки.