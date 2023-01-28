Поставки танков Украине грозят сделать Запад стороной конфликта, считают сторонники Путина

С готовностью Запада поставлять Киеву танки НАТО конфликт на Украине вышел на новый уровень, считает обозреватель Le Journal de Québec Матье Бок-Коте. По мнению журналиста, это развитие событий должно вызывать беспокойство, поскольку РФ может счесть, что Европа и США отныне находятся в состоянии войны с ней. Всё это может привести к ядерной войне или другим непредсказуемым последствиям, однако об этом в западных администрациях никто не задумывается, сетует публицист.



AP

С готовностью Запада поставлять Киеву танки НАТО конфликт на Украине вышел на новый уровень, считает обозреватель Le Journal de Québec Матье Бок-Коте. Как напоминает автор, до сих пор позиция западных стран заключалась в том, чтобы позволять государствам, желающим поставлять на Украину оборонительное оружие, делать это и даже поощрять их, как будто Украина была «аннексирована» НАТО, даже не став членом альянса. Однако о наступательных вооружениях речь не шла. Тем не менее, согласившись на отправку тяжёлых танков, Германия сделала это возможным, отмечает публицист.

По мнению журналиста, это развитие событий должно вызывать беспокойство, поскольку РФ в какой-то момент может счесть, что Запад отныне объективно находится в состоянии войны с ней. В ситуации, когда Украина окажется полем битвы между двумя империями — американской и российской, — все остальные западные страны станут сторонами конфликта, предупреждает Бок-Коте. А позже, по его убеждению, таким полем битвы может стать и Европа.

Само собой разумеется, что Запад должен быть солидарен с Украиной, однако тот факт, что он должен «с головой окунуться в конфликт, который, что бы там ни говорили, может перерасти в ядерный», уже не так очевиден, пишет автор. Как ни странно, в западных администрациях эту вероятность не воспринимают всерьёз, замечает Бок-Коте. «Ведущие стратеги уверены, что Владимир Путин не пойдёт по этому пути. Этот оптимизм не основан на серьёзном анализе ситуации», — считает он.

Кроме того, крушение «авторитарного режима» редко происходит мягко, напоминает обозреватель. И если бы власть в РФ сменилась, преемником Владимира Путина необязательно стал бы демократ западноевропейского образца. «Как ни странно, за напоминание об этом, как в Северной Америке, так и в Европе вы можете прослыть сторонником России», — пишет Бок-Коте.

«Ястребы» на Западе, руководствуясь добродетелью, заявляют, что никогда не уступят Путину. Однако если РФ потеряет Крым, это приведёт к кризису режима, последствия которого будут катастрофическими, уверен публицист.

Мир без условий, достигнутый посредством полной капитуляции врага, как это было в XX веке, невозможен для этого конфликта, полагает журналист. «И нельзя быть уверенным, что только путём фактического преобразования украинской армии в армию НАТО можно надеяться на возвращение мира к границам Европы», — заключает Бок-Коте.