Большинство немцев не верят в жизнеспособность Германии в будущем

Согласно результатам последнего опроса, большинство немцев сомневаются в жизнеспособности своей страны в будущем. Как отмечает журнал Der Spiegel, многие винят в этом государство из-за парализующей его бюрократии, а также недостатка модернизации и цифровизации структур управления. Лишь 31% граждан верят, что Германия в ближайшее десятилетие будет развиваться хорошо.



AP

Всё больше немцев сомневаются в жизнеспособности страны в будущем, и многие винят в этом государство, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Только 31% населения убеждён, что в ближайшие десять лет Германия будет развиваться хорошо, отмечает издание, ссылаясь на результаты опроса, проведённого исследовательским институтом Алленсбаха.

По данным опроса, только 39% немцев считают, что Германия останется одной из ведущих экономических держав через 10—15 лет. Для сравнения, пять лет назад этот показатель составлял 59%.

Как отмечает Der Spiegel, только 14% опрошенных считают, что Германия выйдет более сильной из кризисов последних лет. У половины из них, напротив, есть ощущение, что многие вещи в стране больше не работают так, как должны.

Причины нежелательного развития событий участники опроса видят прежде всего в государстве. По мнению 79% немцев, государство парализует само себя слишком большим количеством нормативных актов и чрезмерной бюрократией. В то время как 63% оценивают немецкую экономику как высоко современную, только 40% придерживаются аналогичного мнения относительно того, что касается государства.

По мнению опрошенных, существуют также серьёзные недостатки в цифровизации государственных учреждений: 68% считают её недостаточной в сфере государственного управления, 61% критикует техническое оснащение школ. Тем не менее 33% опрошенных ожидают улучшений в области развития цифровых технологий.

По данным опроса, особенно заметную потерю репутации переживает сектор здравоохранения: ещё в 2017 году 81% считал эту отрасль одной из сильных сторон Германии, но сейчас такого мнения придерживаются только 60% немцев. Доля тех, кто считает систему здравоохранения слабой стороной государства, за этот период выросла более чем в два раза — с 18% до 39%, отмечает немецкий журнал Der Spiegel.