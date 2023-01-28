 

Большинство немцев не верят в жизнеспособность Германии в будущем

28.01.2023, 6:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Согласно результатам последнего опроса, большинство немцев сомневаются в жизнеспособности своей страны в будущем. Как отмечает журнал Der Spiegel, многие винят в этом государство из-за парализующей его бюрократии, а также недостатка модернизации и цифровизации структур управления. Лишь 31% граждан верят, что Германия в ближайшее десятилетие будет развиваться хорошо.


AP

Всё больше немцев сомневаются в жизнеспособности страны в будущем, и многие винят в этом государство, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Только 31% населения убеждён, что в ближайшие десять лет Германия будет развиваться хорошо, отмечает издание, ссылаясь на результаты опроса, проведённого исследовательским институтом Алленсбаха.

По данным опроса, только 39% немцев считают, что Германия останется одной из ведущих экономических держав через 10—15 лет. Для сравнения, пять лет назад этот показатель составлял 59%.

Как отмечает Der Spiegel, только 14% опрошенных считают, что Германия выйдет более сильной из кризисов последних лет. У половины из них, напротив, есть ощущение, что многие вещи в стране больше не работают так, как должны.

Причины нежелательного развития событий участники опроса видят прежде всего в государстве. По мнению 79% немцев, государство парализует само себя слишком большим количеством нормативных актов и чрезмерной бюрократией. В то время как 63% оценивают немецкую экономику как высоко современную, только 40% придерживаются аналогичного мнения относительно того, что касается государства.

По мнению опрошенных, существуют также серьёзные недостатки в цифровизации государственных учреждений: 68% считают её недостаточной в сфере государственного управления, 61% критикует техническое оснащение школ. Тем не менее 33% опрошенных ожидают улучшений в области развития цифровых технологий.

По данным опроса, особенно заметную потерю репутации переживает сектор здравоохранения: ещё в 2017 году 81% считал эту отрасль одной из сильных сторон Германии, но сейчас такого мнения придерживаются только 60% немцев. Доля тех, кто считает систему здравоохранения слабой стороной государства, за этот период выросла более чем в два раза — с 18% до 39%, отмечает немецкий журнал Der Spiegel.

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11.22 / Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года

01.07.21 / Сергей Безруков рассказал, что станет отцом в пятый раз

12.05.22 / Королевы самообмана – Личное мнение

04.09.21 / День свадебного торжества: что будет, если поменять дату праздника

18.10.22 / Рита Дакота выступила на Adrenaline Stadium – Агата Муцениеце, Тимур Родригез и другие гости

20.05.22 / Мировая экономика вступает в эпоху «раздробленности»

23.06.22 / Скандалы: Помощь Украине превысила в 1,6 раза доходы ее бюджета за год

25.03.22 / Россия, Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея

19.11.22 / Инфляция в Великобритании достигла 41-летнего максимума

30.03.21 / Посольство КНР в РФ назвало самые популярные у китайских граждан продукты из России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика