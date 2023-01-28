Замглавы МИД РФ Сыромолотов: В НАТО моделируют киберудары по госучреждениям Калининграда и энергосистеме Москвы

На организованных Британией регулярных учениях под эгидой НАТО моделируется нанесение киберударов по госучреждениям Калининградской области и энергосистеме Москвы, сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Высокопоставленный дипломат в интервью ТАСС прокомментировал информацию The Times о том, что национальные силы кибербезопасности Британии целенаправленно набирают IT-специалистов со знанием русского языка. Он отметил, что британцы систематически нацеливают на Россию свои наступательные возможности в информационной сфере. Как указал замглавы МИД РФ, на регулярной основе проводятся учения, в том числе под эгидой НАТО, по отработке нанесения ударов с использованием ИКТ по российским объектам критической информационной инфраструктуры, в частности, моделируется поражение госучреждений в Калининградской области и энергосистемы Москвы.

Кроме того, сообщил Сыромолотов, Лондон ведет планомерную работу по раскручиванию русофобии в интернете, «вымарыванию правды» о внешней политике РФ в западном информационном поле. Также замглавы МИД РФ сообщил, что Британия всячески поощряет антироссийскую деятельность украинских хакеров.

Высокопоставленный дипломат рассказал, что недавно в СМИ публиковались сообщения о компьютерной атаке на почту Британии. При этом британские журналисты, не дожидаясь итогов расследования, связали произошедшее с Россией, обратил внимание Сыромолотов.

Далее, по словам дипломата, через несколько дней Лондон и Киев провели консультации по киберпроблематике, после чего так называемая IT-армия Украины сообщила о планах атаковать «Почту России». Замглавы МИД РФ выразил уверенность, что публикации в СМИ были спектаклем, призванным оправдать готовящуюся против РФ диверсию.

Напомним, в среду в Кремле назвали абсурдом попытки приписать РФ всех хакеров.

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