 

МЧС России информировало о планах по созданию четырех главных управлений ведомства в новых регионах РФ

28.01.2023, 5:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

МЧС РФ создаст четыре главных управления в новых регионах РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, создание четырех территориальных органов определено соответствующим приказом, подписанным главой спасательного ведомства Александром Куренковым, ведутся организационные мероприятия, передает ТАСС.

С 1 января 2023 года указом президента РФ Владимира Путина штатная численность МЧС РФ увеличена на 15 тыс. человек. Завершить создание подразделений МЧС РФ в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях РФ планируется до 1 июня 2023 года.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил утвердить программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10.20 / Названа стоимость лечения Трампа от коронавируса

30.06.22 / Пескова спросили о выводе гарнизона со Змеиного

28.09.20 / Стало известно о переписке погибшего штурмана Ан-26 с дочкой перед крушением

16.06.21 / Байден отреагировал на заявление Путина о “зарницах доверия”

22.08.20 / Над Москвой прошло шоу дронов в честь дня флага России

27.07.22 / Лечащий врач разрешил Байдену прекратить жесткую самоизоляцию

31.07.22 / Путин посетил Петропавловский собор в Петербурге

18.07.20 / Из фойе Белого дома убрали портреты Клинтона и Буша-младшего. Первого Трамп называл “плохим президентом”, второго – “глупым”

13.05.21 / Кузнецова предложила наградить учителей школы № 175 в Казани

07.03.22 / Паралимпийская сборная РФ исполнила гимн страны перед отъездом из Пекина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика