МЧС России информировало о планах по созданию четырех главных управлений ведомства в новых регионах РФ

МЧС РФ создаст четыре главных управления в новых регионах РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, создание четырех территориальных органов определено соответствующим приказом, подписанным главой спасательного ведомства Александром Куренковым, ведутся организационные мероприятия, передает ТАСС.

С 1 января 2023 года указом президента РФ Владимира Путина штатная численность МЧС РФ увеличена на 15 тыс. человек. Завершить создание подразделений МЧС РФ в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях РФ планируется до 1 июня 2023 года.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил утвердить программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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