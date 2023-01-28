 

Bloomberg: Страны G7 поддержали предложение ЕС ограничить цены на дизель из России на уровне 100-110 долларов за баррель

28.01.2023, 5:40, Новости дня
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Страны «семерки» (G7) дали понять Евросоюзу, что не возражают против введения предельной цены на дизельное топливо из РФ на уровне 100-110 долларов за баррель, сообщило Bloomberg со ссылкой на источник в G7.

По имеющимся у источника сведениям, в Евросоюзе озвучили предельную цену в 100 долларов за баррель, в свою очередь в «семерке» (G7) предложили установить лимит на чуть более высокой отметке, предположив, что чересчур низкий потолок цен на дизель может вызвать скачок цен на топливо или перебои с ним в Европе. Как сообщается, обсуждение этого вопроса продолжаются, однако участники ожидают, что смогут достигнуть соглашения к началу февраля. Тем временем стоимость фьючерсов на дизельное топливо в пятницу на лондонской бирже ICE составляла 125 долларов за баррель, передает ТАСС.

В четверг стало известно о планах ЕС ограничить цены на дизель из РФ на уровне 100 долларов за баррель.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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