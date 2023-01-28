Москвичам пообещали небольшой снег и гололед

27 января в российской столице возможны небольшие осадки, в основном в виде снега. Об этом сообщил метеоролог, ведущий синоптик центра погоды “Фобос” Михаил Леус.

“Погоду в столице сформирует фронтальный раздел, который неторопливо пересечет регион с северо-запада на юго-восток”, — цитирует специалиста телеканал “360”.

Уточняется, что будет облачно, на дорогах сохранится гололедица. Столбик термометра опустится максимум до -3 градусов, в Московской области — до -4. Скорость западного ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.

Ранее глава прогностического центра “Метео” Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидается в Москве и Московской области на выходных и на следующей неделе. “Вот эта невыразительная и скучная погода, скорее всего, закончится с концом этой недели. Сегодня слабый снег будет ещё идти, а в субботу и воскресенье опять облачно, без солнышка. Ночью -8, днем -3”, — рассказал синоптик в беседе с RT.