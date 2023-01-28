 

Москвичам пообещали небольшой снег и гололед

28.01.2023, 5:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

27 января в российской столице возможны небольшие осадки, в основном в виде снега. Об этом сообщил метеоролог, ведущий синоптик центра погоды “Фобос” Михаил Леус.

“Погоду в столице сформирует фронтальный раздел, который неторопливо пересечет регион с северо-запада на юго-восток”, — цитирует специалиста телеканал “360”.

Уточняется, что будет облачно, на дорогах сохранится гололедица. Столбик термометра опустится максимум до -3 градусов, в Московской области — до -4. Скорость западного ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.

Ранее глава прогностического центра “Метео” Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидается в Москве и Московской области на выходных и на следующей неделе. “Вот эта невыразительная и скучная погода, скорее всего, закончится с концом этой недели. Сегодня слабый снег будет ещё идти, а в субботу и воскресенье опять облачно, без солнышка. Ночью -8, днем -3”, — рассказал синоптик в беседе с RT.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12.21 / Собянин рассказал о благоустройстве знаковых мест и парков у Волоколамского шоссе

24.02.22 / Мнение: Россия начала военную операцию на Украине

03.09.20 / Скандалы: Cui prodest?

29.08.22 / Мнение: О щедром подарке для настоящих москвичей… Далее — везде?

18.08.22 / «Удар для Путина» — Латвия введёт ограничения на использование русского языка

29.11.21 / Мнение: Объявление для талантливых авторов

21.01.23 / Бежавшая с позором Хаматова растоптала самое дорогое в своей жизни: Хочу побыстрее отказаться

09.11.22 / Мнение: Судьба протоиерея

05.10.20 / Экономика: Из Великобритании бегут и деньги, и финансисты

28.10.22 / “Люблю”: жена сбежавшего внука Пугачевой нашла ему замену после подлой измены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика