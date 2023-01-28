 

США выступили за возобновление переговоров с Турцией для вступления Финляндии и Швеции в НАТО

28.01.2023, 4:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вашингтон выступает за успешное завершение консультаций по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби отметил, что США поддерживают скорейшее вступление в НАТО Финляндии и Швеции и знают об обеспокоенности Турции по этому поводу, передает ТАСС.

Он отметил, что Вашингтон выступает за продолжение переговоров Анкары, Хельсинки и Стокгольма, и дал понять, что обсуждение о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции должно продолжиться, чтобы страны вступили в альянс как можно быстрее.

«Мы не станем вмешиваться в эти переговоры, но призываем к скорейшему решению имеющихся проблем», – добавил Кирби.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Конгресс благосклоннее отнесся бы к продаже истребителей F-16 Турции в случае одобрения ею приема Финляндии и Швеции в НАТО.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.

До этого сообщалось, что переговоры по членству НАТО между Турцией, Швецией и Финляндией перенесли на неопределенный срок из-за требований Анкары.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил недовольство позицией турецкого лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который призвал не ожидать согласования от Анкары вступления Швеции в НАТО.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО. Тем не менее США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01.22 / Плющев и Тихонов отреагировали на снятие российской «молодежки» по хоккею с рейса

28.11.20 / Лавров обсудил с новым главой МИД Армении Айвазяном его визит в Москву

07.08.20 / Коронавирус в мире: где ситуация наиболее напряженная

10.05.21 / В Германии оценили мощь российской армии после парада Победы в Москве

05.01.22 / США на переговорах по безопасности с РФ не будут обсуждать вопросы, касающиеся НАТО – Госдепартамент

26.05.21 / Ученые подтвердили безопасность станций связи 5G в Москве

22.12.21 / Отвод магистрального газопровода загорелся под Челябинском

30.03.21 / 29 марта на Донбассе боевики семь раз нарушили перемирие – штаб ООС

09.08.21 / Оккупанты на Донбассе 8 августа нарушили режим перемирия четыре раза – штаб ООС

01.02.22 / Подозреваемый во взяточничестве нардеп от “Слуги народа” Кузьминых игнорирует повестки – НАБУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика