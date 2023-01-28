США выступили за возобновление переговоров с Турцией для вступления Финляндии и Швеции в НАТО
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Вашингтон выступает за успешное завершение консультаций по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби отметил, что США поддерживают скорейшее вступление в НАТО Финляндии и Швеции и знают об обеспокоенности Турции по этому поводу, передает ТАСС.
Он отметил, что Вашингтон выступает за продолжение переговоров Анкары, Хельсинки и Стокгольма, и дал понять, что обсуждение о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции должно продолжиться, чтобы страны вступили в альянс как можно быстрее.
«Мы не станем вмешиваться в эти переговоры, но призываем к скорейшему решению имеющихся проблем», – добавил Кирби.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Конгресс благосклоннее отнесся бы к продаже истребителей F-16 Турции в случае одобрения ею приема Финляндии и Швеции в НАТО.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.
До этого сообщалось, что переговоры по членству НАТО между Турцией, Швецией и Финляндией перенесли на неопределенный срок из-за требований Анкары.
Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил недовольство позицией турецкого лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который призвал не ожидать согласования от Анкары вступления Швеции в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО. Тем не менее США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции.
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