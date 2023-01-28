В Ленобласти арестовали бывшего вице-губернатора Петербурга

Выборгский городской суд арестовал на пять суток водителя Bentley, который в состоянии алкогольного опьянения скрылся от инспекторов ДПС, когда на него оформляли протокол на федеральной трассе «Скандинавия».

Нашли нарушителя и его машину лишь к вечеру, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе суда. К ответственности привлечен бывший вице-губернатор Петербурга Сергей Козырев.

Водитель во время проверки документов имел внешние признаки алкогольного опьянения, поэтому инспектор предложил ему пересесть в служебный автомобиль для разбирательства.

«Спустя несколько минут под надуманным предлогом нарушитель попросил разрешения выйти из полицейской машины, а затем быстро сел за руль своего автомобиля и на большой скорости скрылся в сторону Выборга», – говорится в сообщении пресс-службы.

Мужчина при задержании вел себя агрессивно и оказал сопротивление, из-за чего его заковали в наручники и доставили в отдел.

—