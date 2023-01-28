МИД Германии дополнил заявление Бербок о «войне с Россией» словами о единстве ЕС и НАТО «против войны России на Украине»

Глава МИД Германии Анналена Бербок словами о «войне против России» хотела подчеркнуть, что Евросоюз, НАТО и страны «семерки» (G7) едины «против войны РФ на Украине», сообщил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

В МИД Германии заявили, что дебаты были направлены на то, чтобы еще раз подчеркнуть, что Евросоюз, НАТО и партнеры по «семерке» (G7) едины «против агрессивной войны РФ на Украине». Представитель внешнеполитического ведомства ФРГ выступил с утверждением, что Берлин не является стороной конфликта. По его словам, Бербок не ставила перед собой цель спровоцировать дискуссии в том виде, в каком они присутствуют в некоторых социальных сетях, передает ТАСС.

В свою очередь премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) в интервью изданию Sächsische Zeitung призвал главу МИД Германии Анналену Бербок обдумывать свои слова и подбирать более точные формулировки, так как она является главным дипломатом Германии.

Накануне Москва призвала Берлин прояснить роль Германии в конфликте на Украине. После этого в Берлине заявили, что поддержка Украины в осуществлении ее индивидуального права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН, не делает Германию стороной конфликта.

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