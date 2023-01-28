Мнение: Игра в четыре руки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с вопросом о том, кем, если не стороной конфликта, они являются в сложившейся на Украине ситуации.

Оставим в стороне клиническую демагогию российского МИД. Здесь уже ничего не исправишь. Захарова в данном случае выступает не от личного имени, а как функция. Не будет ее – будет другой человек в роли такой же петрушки.

По факту Кремлю возвращается его же собственное хамство прежних времен. Российское руководство, глумливо отказываясь от собственного участия в разнообразных разбойных действиях, создало формулу, известную как «нас там нет».

Гыгыкая, российский президент в своё время сообщил, что военную форму можно купить в любом военторге, а потому кто там безобразия безобразничает, ему неведомо. Ему тогда казалось, что это очень удачная шутка. Он вообще любит шутить ниже ватерлинии: «Она утонула» – очень веселая шутка вышла.

Теперь точно так же шутят с ним. Формально не участвуя в конфликте, страны НАТО и «коалиции Раммштайн» по факту его содержат и поддерживают. Мало того – они теперь его и регулируют, поднимая или притормаживая градус. При этом возвращают Кремлю его же логику – «нас там нет». Оказывается, в эти шашки можно играть и вдвоём, кто бы мог подумать.

От отчаяния российская пропаганда и даже официальные лица начинают нести совсем уж откровенную пургу типа «всех военных Украины уже убили, на фронте воюют исключительно наемники НАТО». Но эта ахинея для совсем отбитых внутренних пользователей, хотя даже они вряд ли покупают эту чушь.

Поэтому и приходится буквально клянчить от имени МИДа – ну скажите, что это вы! Скажите, что вы с нами воюете!

А, предположим, скажут. «Ну, допустим, мяу!»© Да, скажут, воюем. И что тогда представитель МИДа будет говорить?

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