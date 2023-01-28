 

Мнение: Игра в четыре руки

28.01.2023, 4:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с вопросом о том, кем, если не стороной конфликта, они являются в сложившейся на Украине ситуации.

Оставим в стороне клиническую демагогию российского МИД. Здесь уже ничего не исправишь. Захарова в данном случае выступает не от личного имени, а как функция. Не будет ее – будет другой человек в роли такой же петрушки.

По факту Кремлю возвращается его же собственное хамство прежних времен. Российское руководство, глумливо отказываясь от собственного участия в разнообразных разбойных действиях, создало формулу, известную как «нас там нет».

Гыгыкая, российский президент в своё время сообщил, что военную форму можно купить в любом военторге, а потому кто там безобразия безобразничает, ему неведомо. Ему тогда казалось, что это очень удачная шутка. Он вообще любит шутить ниже ватерлинии: «Она утонула» – очень веселая шутка вышла.

Теперь точно так же шутят с ним. Формально не участвуя в конфликте, страны НАТО и «коалиции Раммштайн» по факту его содержат и поддерживают. Мало того – они теперь его и регулируют, поднимая или притормаживая градус. При этом возвращают Кремлю его же логику – «нас там нет». Оказывается, в эти шашки можно играть и вдвоём, кто бы мог подумать.

От отчаяния российская пропаганда и даже официальные лица начинают нести совсем уж откровенную пургу типа «всех военных Украины уже убили, на фронте воюют исключительно наемники НАТО». Но эта ахинея для совсем отбитых внутренних пользователей, хотя даже они вряд ли покупают эту чушь.

Поэтому и приходится буквально клянчить от имени МИДа – ну скажите, что это вы! Скажите, что вы с нами воюете!

А, предположим, скажут. «Ну, допустим, мяу!»© Да, скажут, воюем. И что тогда представитель МИДа будет говорить?

Источник: Эль Мюрид


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06.22 / «Символический» шаг – запрет на импорт золота из России мало что изменит

26.01.23 / Дженнифер Лопес рассказала подробнее о тайной свадьбе с Беном Аффлеком в Лас-Вегасе

07.02.22 / Макси и яркий цвет. На какие модели юбок модницам нужно обратить внимание в 2022 году

20.05.22 / Bloomberg – больше оружия Киеву — сенат США одобрил пакет помощи Украине на $40 млрд

06.09.22 / Всё больше американцев боятся роста политического насилия

14.05.22 / Банкиры и политики стараются избегать этого слова — Bloomberg об угрозе рецессии в Европе

09.01.22 / Стас Ярушин рассказал о постельных сценах с Настасьей Самбурской

09.04.22 / Мнение: Пока «Усы Пескова» всё слили или еще раз про панику

19.08.22 / Тулси Габбард – «перманентные» вашингтонские бюрократы уже не скрывают, что всеми силами цепляются за власть

06.07.22 / Скандалы: Буфер обмана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика