 

Гребет деньги лопатой: Кушанашвили раскрыл размер гонораров гастролирующего по Европе Меладзе

28.01.2023, 4:02, Разное
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Певца Валерия Меладзе признали чуть ли не врагом России после недавнего скандала на концерте в Дубае. Поклонник подошел к нему после выступления и крикнул националистический лозунг, который Меладзе возьми и продолжи. То ли машинально, то ли намеренно, Валерий Меладзе оказался по другую сторону баррикад от российских поклонников, поддерживая ее потенциального врага. Видео моментально распространилось по Сети, а на самого Меладзе посыпалась критика и проклятия.

Россияне погнали Меладзе в шею, а его концерты один за другим стали отменяться. В итоге 57-летний певец остался фактически без заработка.

Коллега Валерия Меладзе Отар Кушанашвили не стал обрывать с приятелем связь. Он регулярно созванивается с ним и интересуется его делами. По словам артиста, Меладзе не нуждается в деньгах. За свою жизнь он заработал порядочно честным трудом. Да и сейчас Валерий Меладзе продолжает работать в Европе, давая там концерты. Мол, деньги гребет лопатой.

“Я переписывался с ним вчера. Две-три отмены, не более. Выступает чаще, чем вы играете в оголтелый патриотизм, и получает больше, чем Гордон и Барановская вместе взятые”, – рассказал Кушанашвили.

Также он добавил, что Меладзе не критикует Россию. Напротив он благодарен фанатам за то, что они его не бросают. Что же касается политической позиции, то Меладзе призывает стороны к примирению.


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