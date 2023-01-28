Проект “Скандинавская линия” – книги с атмосферой северных пейзажей

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28.01.2023, 4:02, Разное
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Сегодня хочу рассказать вам об одной из любимых моих серий у Издательского дома “Городец”.

Проект “Скандинавская линия” или НордБук – это книги авторов из Швеции, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии. Эта серия отличается особенной атмосферой, близостью к природе, холодными северными пейзажами и фактурными героями.

Скандинавская линия не зациклена на каком-то одном жанре – здесь встречаются мрачные детективы, книги для детей, нон-фикшн и психологическая проза.

О нескольких книгах из серии “НордБук” я расскажу сегодня.

“Зоопарк доктора Менгеле” Герта Нюгордсхауга (18+) немного отличается от остальных книг своей географией. Здесь действия разворачиваются где-то в Латинской Америке – в непроходимых джунглях и небольших городках.

Сразу оговорюсь, что название книги метафорично, а сюжет никак не связан с Йозефом Менгеле.

Эта книга первая из цикла книг о Мино – главном герое, организаторе самой неуловимой и тайной группировке “Марипоса”.

Книга о ценности природы, коррупции, беззаконии. терроризме и борьбе.

“Томас Квик. История серийного убийцы” Ханнеса Ростама (18+) – это глубокое и качественное журналистское расследование. Если вам, как и мне, интересны различные документальные фильмы об убийствах, расследования и интервью с преступниками, то эта книга точно для вас!

Томас Квик – один из самых известных и скандальных серийных убийц в истории Швеции. Он был пациентом психиатрической больницы, и однажды просто начал сознаваться в убийствах, чтобы через годы отказаться от своих слов.

В книге много описаний следственных экспериментов, беседы автора с преступником и допросы. Ханнес Ростам проделал огромную работу по сопоставлению и проверке показаний преступника, действий правоохранительных органов и судебной системы Швеции.


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