Долги населения Швеции достигли нового рекордного уровня

В Швеции долги населения страны достигли рекордных значений и превысили 100 миллиардов крон, пишет телеканал SVT. По словам руководителя Шведской службы судебных приставов Фредрика Розенгрена, в этом и следующем году количество должников и объёмы их задолженностей продолжат расти.

101 миллиард… Как понимать такую цифру?

ФРЕДРИК РОЗЕНГРЕН, руководитель службы судебных исполнителей: Да, это невероятная сумма денег, исторически высокая. Следует понимать, что в среднем долг зарегистрированных в нашем ведомстве должников составляет более 70 тысяч крон (470 тыс. руб. — ИноТВ). Так что это определённо большие деньги.

Растут и долги, и количество должников. Насколько это серьёзно?

ФРЕДРИК РОЗЕНГРЕН: Когда я думаю о ситуации, она меня беспокоит, но пока всё не настолько тревожно. Надо сказать, что количество должников пока резко не растёт из-за наличия отсроченного эффекта до того момента, как дела дойдут до нас. Многие долги накопились за прошлые периоды. Так что я беспокоюсь о ситуации в предстоящем году, и, может быть, в следующем.

Увидим ли мы больший рост?

ФРЕДРИК РОЗЕНГРЕН: Это наша наилучшая оценка, учитывая, что мы, с высокой вероятностью, движемся к рецессии. Трудно делать прогнозы, но, к сожалению, это моя лучшая оценка.

Дата выхода в эфир 26 января 2023 года.