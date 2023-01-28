Администрация Байдена способствует развитию наркомании вместо борьбы с ней

Политика администрации Байдена привела к тому, что наркоманов всячески поощряют поддерживать свою зависимость, а не лечиться. Речь идёт об официальных центрах для безопасных инъекций в крупных городах. В эфире передачи Tucker Carlson Tonight основатель движения «Матери против наркотиков» призвала бороться за закрытие таких центров: «Обращаюсь к Байдену как к человеку, который знает, каково это иметь наркозависимого сына».

Сложно поверить, что в самый разгар сильнейшей наркотической эпидемии в истории нашей страны, эпидемии, которая разрушает города и уносит жизни сотен тысяч людей, администрация Байдена будет поощрять наркоманию. Но это так.

Существуют рынки наркотиков в крупных городах. Их называют «центры для безопасного введения инъекций». Однажды они даже раздавали наркоманам трубки для крэка. Но вот чего они точно не делали, так это не помогали наркоманам побороть эту зависимость. А ведь именно так поступил бы любой нормальный человек. Вы бы так сделали, случись беда с вашим ребенком.

Джеки Берлинн пытается добиться перемен. Она основатель движения «Матери против наркотиков», сегодня она присоединяется к нашей беседе. Джеки, рад видеть вас. Не могли бы вы простыми словами рассказать о том, что хотите донести до администрации Байдена?

ДЖЕКИ БЕРЛИНН: Я пытаюсь добиться, чтобы центры для безопасных инъекций, или безопасного приёма наркотиков, в США были запрещены. Надо выделять больше средств и ресурсов для борьбы с наркоманией и помощи в реабилитации. В нашей стране удвоились расходы на поддержание зависимости. А вот на лечение и восстановление внимания не обращают, а именно этим и надо заниматься.

Ни один любящий родитель никогда не поступит так со своим ребёнком. У Джо Байдена сын был наркоманом, надеемся ему уже лучше. Вряд ли он бы вёл себя так по отношению к своему ребёнку. Ты никогда так не поступишь, если любишь кого-то. Не будешь поощрять употребление наркотиков. Как вы считаете, в чём причина такого поведения?

ДЖЕКИ БЕРЛИНН: Если честно, я не уверена. Я обращаюсь к президенту как к человеку, который понимает, каково это иметь ребёнка, пытающегося побороть зависимость. Я прошу его обратиться в Министерство юстиции и к генеральному прокурору Меррику, чтобы закрыть все эти центры безопасных инъекций.



И обратить больше внимания на программы реабилитации. Многим городам в нашей стране не хватает ресурсов для помощи бездомным, наркоманам и психически больным людям. Очень обидно, что власти продолжают вкладывать средства в поддержание зависимости.



Мой сын стал жертвой этого в Сан-Франциско. И я больше всего боюсь, что они продолжат это делать, продолжат поощрять моего сына. Он попал в рабство, потому что получает от них всё, что ему требуется, чтобы оставаться наркоманом. А вот помочь ему выздороветь они не могут. Я не хочу, чтобы такие случаи множились по всей стране.



Если федеральное правительство решит продолжать программу поддержки центров для безопасных инъекций, мы увидим ещё больше смертей.

Да, это действительно рабство, я благодарен, что вы называете вещи своими именами. Джеки, спасибо и удачи!

Дата выхода в эфир 26 января 2023 года.